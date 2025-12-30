中華奧會》主席交接典禮今登場 林鴻道卸任正式交棒蔡家福

中華奧會主席交接典禮今登場，林鴻道卸任正式交棒蔡家福。（中華奧會提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮，今在台北新板希爾頓酒店隆重舉行。帶領中華奧會走過12年任務與榮耀的主席林鴻道，正式卸下重任，在榮譽主席蔡辰威擔任監交下，將象徵責任與使命的印信，交付給新任主席蔡家福。此次交接不僅是職務更替，更象徵台灣體育世代傳承重要時刻。

典禮現場台灣體壇與政界貴賓集，運動部長李洋及前教育部部長潘文忠應邀致詞，感謝林鴻道主席過去12年來對台灣體育的付出與奉獻，並期許中華奧會在新任主席蔡家福的帶領下，持續支持我國代表團於國際賽會追求更高成就。監察院、外交部、運動部、陸委會、海基會等政府機關代表，與中央、地方體育行政多位重要人士均出席致意。

請繼續往下閱讀...

中華奧會主席交接典禮今登場，林鴻道卸任正式交棒蔡家福。（中華奧會提供）

林鴻道致詞時表示，感謝12年來奧會同仁齊心努力，並肩完成每一項艱鉅任務，成為國家隊最堅實的後盾。他指出，中華奧會的工作不是站在鎂光燈前，從代表團組團報名、往返運輸、裝備採購包裝、交通規劃，到服裝設計、尺寸套量等後勤細節，業務繁重且複雜，中華奧會同仁始終兢兢業業、全力以赴完成任務，為提供運動員提供最全面的支持。

林鴻道的任內積極拓展與國際奧林匹克委員會、亞洲奧林匹克理事會關係，今年巴林亞青運期間拜會亞奧會執行長Husain，11月更親赴洛桑拜會甫上任的國際奧會主席Kirsty Coventry。在深化國際交流的同時，也致力推動奧會制度的精進，落實運動員委員會選舉，納入奧會決策核心，確保運動員的聲音被真實體現。

此外，奧會也透過設置10個特設委員會，將體育觸角延伸至教育、性平與全民運動等領域加強與社會連結；同時積極推廣奧林匹克教育，辦理奧林匹克研討會及巡迴講座，並培育近千名的青年人才。2019年，中華奧會獲國際奧會頒發「雅典娜獎座」，成為全球第5個獲此殊榮的國家奧會，展現深耕臺灣體育基層的成果及努力獲國際肯定。

在林鴻道主席的催生之下，從黃金計畫2.0的升級、成立中華禁藥防制基金會、國家運動科學中心設立，以及選手轉任專任運動教練政策的推動，皆為臺灣體育打下了深厚的根基，更擦亮了亞運、奧運等國際大型賽會成績單。

中華奧會主席交接典禮今登場，林鴻道卸任正式交棒蔡家福。（中華奧會提供）

中華奧會主席交接典禮今登場，林鴻道卸任正式交棒蔡家福。（中華奧會提供）

中華奧會主席交接典禮今登場，林鴻道卸任正式交棒蔡家福。（中華奧會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法