中華奧會》卸任主席仍會努力 林鴻道：我願意繼續瘋下去！

〔記者吳孟儒／台北報導〕中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮今天登場， 林鴻道在連續3屆的任期期滿後也感慨萬千，花了一番時間奧會團隊12年來的努力與成果，此外，他也提到自己的夢想是讓關注體育賽事和運動習慣，成為社會大眾生活中重要的一部分，今天卸下奧會主席的工作，但為了理想和夢想我會繼續努力，「很多人說我是瘋子，我願意繼續瘋下去。」

林鴻道表示，維護國家的榮譽和尊嚴及選手的權益，始終是中華奧會竭力追求的核心價值，出席各種國際會議，每四年超過100場國際會議，爭取台灣權益更不容被矮化打壓，每四年要組團參加12個運動會，在國際或中國參加運動會，總有些突發狀況，尤其運動會都是國人高度關注的，神經總是要繃得很緊一刻不敢鬆懈。

林鴻道也提到，參賽各種運動會，奧會同仁在辦理各項組團業務時，一直秉持務求完備的態度，其辛勞遠超乎外界所能想像，舉例亞運團有7、800人之多，在組團過程中，包括賽前考察場地、參賽選手名單註冊、各項代表隊不同時間的交通運輸計劃，比賽器材的運送， 出席賽事相關會議、比賽期間所有發生的各項事務，其他還有服裝、各項裝備物品、行前講習等等各項不勝枚舉的事務，還要與國內各相關機關討論協調合作，面向繁多，環節複雜。而且皆不容許一絲差錯，稍有疏漏便可能成為社會批評的焦點，因此也特別感謝一起打拚的同仁。

林鴻道提及了擔任中華奧會主席的種種事蹟，他也恭喜蔡家福接任第14屆主席，相信蔡主席以過去的經驗，及待人處事圓融，相信可以帶領奧會邁向更進步，而他也謝謝奧會同仁們的通力合作，才能完成這麼多的事情，與新任蔡主席及在座分享心得，事情做得順做得好，信任體制內的幹部是重要的關鍵。

林鴻道說：「我一直有一個理想和夢想。理想是奧運成績前20名，成為體育強國，夢想是讓關注體育賽事和運動習慣，成為社會大眾生活中重要的一部分。今天卸下奧會主席的工作，但為了理想和夢想我會繼續努力，很多人說我是瘋子，我願意繼續瘋下去。」

