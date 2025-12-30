TPBL》中信特攻「DEA特有型」主題週峮峮開球 攜手兄弟、飛牡蠣選手亮相

中信特攻「DEA特有型」主題週，開球嘉賓峮峮。（中信特攻提供）

〔體育中心／綜合報導〕新北中信特攻籃球隊於2025/12/31及2026/1/3、1/4將在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，此次攜手台灣第一選貨品牌－plain-me，推出帥氣主視覺及聯名商品，除了球員們化身型男，中信特攻啦啦隊Passion Sisters－峮峮也將再次回到「特攻基地」，從2025年跨年夜至2026年初，「衝電樂園」是你玩樂的最佳選擇！

中信育樂攜手台灣第一選貨品牌－plain-me，推出全新聯名系列商品「Hang out with bros」，以選手日常樣貌為靈感，延伸兄弟、特攻、飛牡蠣三支隊伍的兄弟情誼，邀請中信兄弟－王威晨、宋晟睿；中信特攻飛克（Viktor Gaddefors）、謝亞軒、魏嘉豪；中信飛牡蠣－DOGGO一起將賽場上的默契，轉化為生活中的穿搭態度，從輕鬆休閒到俐落的輕紳士風格，自然融入生活的不同場景，這就是我們要的＂Bromance＂！

中信特攻「DEA特有型」主題週，兄弟、飛牡蠣選手亮相。（中信特攻提供）

「Hang out with bros」聯名系列商品包含短T、刺繡長T、襯衫、刺繡針織毛帽、刺繡經典棒球帽、絎縫多功能電腦包等，將於新莊體育館特攻主場商品部開賣，當日中信兄弟南港旗艦店及中信兄弟網路商城將同步販售。此外，防潑水機能西裝外套、防潑水機能口袋長褲、單排釦西裝外套、寬鬆落地西褲、鬆身繭型西褲、立領針織套頭上衣僅於2025/12/31 至 2026/1/14 在中信兄弟網路商城販售，實體現貨於 2026/1/15 在南港旗艦店上架販售。

另有商品滿額贈好禮，2025/12/31及2026/1/3、1/4於特攻主場商品部最終結帳金額滿 1,500元、3,000元即送贈品，款式隨機、限量發送！1/3、1/4當日前20名於特攻主場商品部消費，且最終結帳金額滿2,000元、訂單內含有任一中信 X plain-me 聯名商品，即可獲得與中信兄弟宋晟睿、中信飛牡蠣Doggo一日店長合照資格，每人限領1張號碼牌！1/3、1/4單筆最終結帳金額滿2,000元，還可獲得1次抽「無痛升級當日場邊席座位」機會，抽獎次數可依消費金額累計，想體驗海景第一排的觀賽視野、享受球場地板震動的臨場感嗎？到新莊球場穿上「Hang out with bros」聯名系列，一起為中信特攻應援吧！

還沒想到要怎麼度過今年的最後一天嗎？跨年夜12/31中信特攻啦啦隊Passion Sisters－峮峮將為特攻今年度最後一場主場賽事開球，主題日3天都會帶來精彩的開場表演及應援！PS女孩應援陣容將由峮峮與兩位韓援JJUBI、金渡兒領軍，加上林可、妮可、晴兒、維尼、衣宸、芊芊、Wendy等，共10名PS女孩來到新莊體育館一起熱力應援，想要年末年初都擁有好心情，就來「特攻基地」攜手迎向嶄新一年！

新的一年就是要「從從容容、游刃有餘」，1/3中信特攻邀請到最有型的重量級嘉賓－王世堅立法委員蒞臨新莊體育館，委員將首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，期待委員以高人氣聲量，替中信特攻鼓舞士氣，並與全場線人們一起點燃新年度主場首戰的熱情，為 2026 球季揭開精彩序幕！

從為人熟知的童年偶像，蛻變成跨領域協槓企業家，不變的是依舊帥氣的臉龐！李岳（小岳哥哥）除了將於1/4來到新莊體育館為特攻開出致勝好球，賽前還會在「衝電樂園－SHOWTIME小舞台」帶來精彩的唱跳秀演出！1/3、1/4兩日也有特別嘉賓及演出，1/3中信兄弟球星宋晟睿將參與「FUN電遊行」，「如果兒童劇團」也將帶來親子劇演出；1/4的「FUN電遊行」除了小岳哥哥之外，「中信飛牡蠣電競戰隊」和「天馬戲創作劇團」也加入遊行行列，大小朋友們別忘了於當日16:00至南側迴廊跟上遊行隊伍，一起狂歡吧！

凡先前已購買「DEA特有型主題週－球員合影會三日套票」的球迷朋友，可一次擁有賽事門票、飲品暢飲及球員互動合影的好康！12/31跨年夜推出限定暢飲活動，開放「DYNAMO季票會員」、「DYNAMO一般會員（限100名）」及購買「球員合影會三日套票」的球迷朋友，當日賽前更將舉辦「特會喝PK賽」，邀請特會喝的線人們前來一較高下，優勝者還可以把獎品帶回家！球員互動合影會則將於1/4賽後舉辦，最帥外援－飛克將與阿巴西、魏嘉豪、謝亞軒、林任鴻、林韋翰、黃泓瀚、李沛澄、簡廷兆等9位球員，一同換上此次聯名服飾帥氣亮相，與線人們近距離互動及合影！

中信特攻「衝電樂園」搭配不同主題提供球迷不一樣的體驗，除了「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯、特有型拍貼機外，大小線人們喜愛的「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲和SWITCH遊戲區也將再次回歸，一票讓你玩到底！購票進場還有機會收藏限量主視覺人物小卡及手冊，還有口感清爽、氣泡感十足的金車奧利多水讓你隨時補充水分，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

2025/12/31賽事，16:30開放季票會員入場、17:00全面開放進場、19:00開賽；2026/1/3、1/4賽事14:30開放季票會員入場、15:00全面開放進場、17:00開賽。歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，入場前皆會進行安檢，請務必配合現場工作人員指示執行，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。

