自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》中信特攻「DEA特有型」主題週峮峮開球 攜手兄弟、飛牡蠣選手亮相

2025/12/30 19:05

中信特攻「DEA特有型」主題週，開球嘉賓峮峮。（中信特攻提供）中信特攻「DEA特有型」主題週，開球嘉賓峮峮。（中信特攻提供）

〔體育中心／綜合報導〕新北中信特攻籃球隊於2025/12/31及2026/1/3、1/4將在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，此次攜手台灣第一選貨品牌－plain-me，推出帥氣主視覺及聯名商品，除了球員們化身型男，中信特攻啦啦隊Passion Sisters－峮峮也將再次回到「特攻基地」，從2025年跨年夜至2026年初，「衝電樂園」是你玩樂的最佳選擇！

中信育樂攜手台灣第一選貨品牌－plain-me，推出全新聯名系列商品「Hang out with bros」，以選手日常樣貌為靈感，延伸兄弟、特攻、飛牡蠣三支隊伍的兄弟情誼，邀請中信兄弟－王威晨、宋晟睿；中信特攻飛克（Viktor Gaddefors）、謝亞軒、魏嘉豪；中信飛牡蠣－DOGGO一起將賽場上的默契，轉化為生活中的穿搭態度，從輕鬆休閒到俐落的輕紳士風格，自然融入生活的不同場景，這就是我們要的＂Bromance＂！

中信特攻「DEA特有型」主題週，兄弟、飛牡蠣選手亮相。（中信特攻提供）中信特攻「DEA特有型」主題週，兄弟、飛牡蠣選手亮相。（中信特攻提供）

「Hang out with bros」聯名系列商品包含短T、刺繡長T、襯衫、刺繡針織毛帽、刺繡經典棒球帽、絎縫多功能電腦包等，將於新莊體育館特攻主場商品部開賣，當日中信兄弟南港旗艦店及中信兄弟網路商城將同步販售。此外，防潑水機能西裝外套、防潑水機能口袋長褲、單排釦西裝外套、寬鬆落地西褲、鬆身繭型西褲、立領針織套頭上衣僅於2025/12/31 至 2026/1/14 在中信兄弟網路商城販售，實體現貨於 2026/1/15 在南港旗艦店上架販售。

另有商品滿額贈好禮，2025/12/31及2026/1/3、1/4於特攻主場商品部最終結帳金額滿 1,500元、3,000元即送贈品，款式隨機、限量發送！1/3、1/4當日前20名於特攻主場商品部消費，且最終結帳金額滿2,000元、訂單內含有任一中信 X plain-me 聯名商品，即可獲得與中信兄弟宋晟睿、中信飛牡蠣Doggo一日店長合照資格，每人限領1張號碼牌！1/3、1/4單筆最終結帳金額滿2,000元，還可獲得1次抽「無痛升級當日場邊席座位」機會，抽獎次數可依消費金額累計，想體驗海景第一排的觀賽視野、享受球場地板震動的臨場感嗎？到新莊球場穿上「Hang out with bros」聯名系列，一起為中信特攻應援吧！

還沒想到要怎麼度過今年的最後一天嗎？跨年夜12/31中信特攻啦啦隊Passion Sisters－峮峮將為特攻今年度最後一場主場賽事開球，主題日3天都會帶來精彩的開場表演及應援！PS女孩應援陣容將由峮峮與兩位韓援JJUBI、金渡兒領軍，加上林可、妮可、晴兒、維尼、衣宸、芊芊、Wendy等，共10名PS女孩來到新莊體育館一起熱力應援，想要年末年初都擁有好心情，就來「特攻基地」攜手迎向嶄新一年！

新的一年就是要「從從容容、游刃有餘」，1/3中信特攻邀請到最有型的重量級嘉賓－王世堅立法委員蒞臨新莊體育館，委員將首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，期待委員以高人氣聲量，替中信特攻鼓舞士氣，並與全場線人們一起點燃新年度主場首戰的熱情，為 2026 球季揭開精彩序幕！

從為人熟知的童年偶像，蛻變成跨領域協槓企業家，不變的是依舊帥氣的臉龐！李岳（小岳哥哥）除了將於1/4來到新莊體育館為特攻開出致勝好球，賽前還會在「衝電樂園－SHOWTIME小舞台」帶來精彩的唱跳秀演出！1/3、1/4兩日也有特別嘉賓及演出，1/3中信兄弟球星宋晟睿將參與「FUN電遊行」，「如果兒童劇團」也將帶來親子劇演出；1/4的「FUN電遊行」除了小岳哥哥之外，「中信飛牡蠣電競戰隊」和「天馬戲創作劇團」也加入遊行行列，大小朋友們別忘了於當日16:00至南側迴廊跟上遊行隊伍，一起狂歡吧！

凡先前已購買「DEA特有型主題週－球員合影會三日套票」的球迷朋友，可一次擁有賽事門票、飲品暢飲及球員互動合影的好康！12/31跨年夜推出限定暢飲活動，開放「DYNAMO季票會員」、「DYNAMO一般會員（限100名）」及購買「球員合影會三日套票」的球迷朋友，當日賽前更將舉辦「特會喝PK賽」，邀請特會喝的線人們前來一較高下，優勝者還可以把獎品帶回家！球員互動合影會則將於1/4賽後舉辦，最帥外援－飛克將與阿巴西、魏嘉豪、謝亞軒、林任鴻、林韋翰、黃泓瀚、李沛澄、簡廷兆等9位球員，一同換上此次聯名服飾帥氣亮相，與線人們近距離互動及合影！

中信特攻「衝電樂園」搭配不同主題提供球迷不一樣的體驗，除了「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯、特有型拍貼機外，大小線人們喜愛的「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲和SWITCH遊戲區也將再次回歸，一票讓你玩到底！購票進場還有機會收藏限量主視覺人物小卡及手冊，還有口感清爽、氣泡感十足的金車奧利多水讓你隨時補充水分，建議儘早入場領取。進場後也不怕餓肚子，不論是主食或小吃，甜點炸物和飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

2025/12/31賽事，16:30開放季票會員入場、17:00全面開放進場、19:00開賽；2026/1/3、1/4賽事14:30開放季票會員入場、15:00全面開放進場、17:00開賽。歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，入場前皆會進行安檢，請務必配合現場工作人員指示執行，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中