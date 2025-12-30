自由電子報
羽球》對手吃大虧！志田千陽1球拿2分惹議 日本羽協回應了

2025/12/30 22:34

志田千陽／五十嵐有紗。（取自X）志田千陽／五十嵐有紗。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕今天全日本綜合羽球錦標賽女雙決賽，志田千陽／五十嵐有紗以20：22、21：18、21：16擊敗櫻本絢子／廣田彩花，拿下合拍首冠。不過決勝局出現插曲，發生計分出錯的大烏龍，對此日本羽協出面回應。

志田千陽／五十嵐有紗在決勝局14：16落後時，志田的一記殺球被判為界內，但對手提出挑戰，經鷹眼回放後，仍維持原判。

依照正常情況，比數應為15：16，但記分板卻顯示「16：16」，多給志田千陽／五十嵐有紗1分，結果裁判、選手、教練都沒察覺到這項錯誤，比賽便繼續進行，隨後志田千陽／五十嵐有紗連拿5分抱走冠軍。

由於計分出包惹議，日本羽協副會長朝倉康善出面表示，這是人為操作疏失，主審在鷹眼挑戰前，就先把比數加上去，鷹眼結果出爐後，又再加了1分，造成這次烏龍。對於這類失誤，朝倉康善直言：「我想這應該是第一次發生。」

談到櫻本絢子／廣田彩花吃悶虧，朝倉康善指出，比賽規則有規定，若選手要對判決提出異議，必須在下一次發球前提出，但事發當下沒有人抗議，因此判決成立，比賽結果維持不變，不會進行重賽。

朝倉康善提到，對當事者而言，這是不幸且令人遺憾的事，至於未來如何防止再發生，目前正在整理對策，之後會再進行說明。

