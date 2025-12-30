籃球》曾體會過「捧越高摔越重」 林書豪發長文感性告白

林書豪。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星林書豪今年8月正式宣布退休，日前舉辦「豪情不滅」球迷、媒體感謝會，新北國王晚間更為他舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式。林書豪今天感性發文，坦言自己過去曾深陷被媒體「捧得越高摔得越重」的恐懼中，但一路上看見了超越職業身分的溫暖連結，並向多年來不離不棄的粉絲與媒體致上最深謝意。

林書豪表示，很多人會跟運動員說「媒體和球迷捧你越高，也會讓你摔得越重。」在他的職業生涯中，確實體會過這種衝擊，那種感覺真的很不好受，有時甚至很難不讓自己變得憤世嫉俗；但在生涯的末段，自己可以真心地說，他也在球迷身上看見了完全相反的溫暖。

林書勞分享，曾有一位球迷來信提到自己曾深陷憂鬱與絕望，因受到林書豪的信仰與故事激勵，生命才有了180度的轉變。林書豪感性表示：「那一刻我才明白，運動員與球迷間的互動，遠比我以為的更深。更有許多時候，是球迷的故事反過來激勵了我。」

林書豪直言，日前舉辦感謝會，那個當下真的讓他受寵若驚，大家都穿著他的球衣、分享一些以前的照片與故事敘舊，更重要的是，每個人臉上的笑容都沒停過，這是自己與媒體朋友之間從未有過的互動經驗，儘管在記者會上大家都必須展現專業的一面，但這次聚會提醒了自己，許多媒體朋友人都很好很親切，只是工作時必須努力做好自己的任務與角色。

林書豪最後總結道：「確實『吹捧你再讓你重重摔下』在這世界上是存在的，但我知道有成千上萬的粉絲與媒體朋友，不只把我高高舉起還從頭到尾都一直支持著我，陪我走過所有的巔峰與低谷。」

