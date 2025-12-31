街頭3對3尬球 打開台灣足球發展新局面

啟動台灣足球的引擎。（彭臺臨提供）

作者：彭臺臨（前體育署副署長）

陳前總統水扁在2002年世足賽後，提出「足球元年」，展現對台灣足球發展的重視。但是時過23年，政府與民間常宣布足球元年，但執行成效往往與預期有很大的落差。被球迷續稱「無限循環的口號」。

但在這兩年，女足擴軍與俱樂部發展創新高，幼兒足球蓬勃發展，可以見到台灣足球發展的契機。目前，足球發展的最大問題是專用足球場的不足，造成發展瓶頸。

2026年世界盃足球賽會吸引國人關注，台灣足球發展必然會成為2026年國人熱議的話題。此時，三人制足球可以趁勢發展。

一、三人制足球已經在國際成為的青訓核心工具，並逐漸形成獨立的商業賽事體系。以下為國際發展現況的深度分析：

青訓體系的核心地位：目前國際足球界（尤其是歐洲）已將3v3視為提升球員技術最有效的方法。

三人制足球（3-a-side football/3v3Soccer）目前在國際上正處於高速成長期，已從單純的趣味運動演變為專業的青訓核心工具，並逐漸形成獨立的商業賽事體系。

英格蘭足協（The FA）的FutureFit計劃：英格蘭足協宣布從2026-27賽季開始，將3v3正式列為U7年齡段的標準比賽格式。這標誌著頂級足球強國正式將3v3納入官方人才培養體系。

技術優勢：研究顯示，在3v3模式下，球員的觸球次數比11人制多出5倍，且必須在極小空間內頻繁進行1v1對抗和快速決策，極大提升了控球與個人技術。

二、商業賽事與專業組織的興起

3人制足球正模仿3x3籃球的成功路徑，朝向專業化與標準化發展。

3v3Europe & 3v3 World：這些專業組織正透過特許經營（Franchise）模式在全球推廣。例如，3v3 Europe 每年舉辦數百場賽事，一塊標準足球場可同時拆分為四塊3v3場地，單日比賽量可高達400場以上。

3SF 世界盃：雖然規模尚不及傳統世界盃，但已有針對特定規則（如Asger Jorn的三方足球）舉辦的世界性比賽（如在丹麥和德國舉辦的3SF World Cup）。

三、三人制足球的場地與規則特點

國際流行的3v3規則與傳統足球有顯著不同，更強調速度與觀賞性：

無守門員：多數國際3v3比賽不設守門員，使用迷你球門，鼓勵進攻。

小場地（約30mx20m）：場地周邊通常設有充氣或硬質圍欄（Bumper），球不出界，比賽節奏極快。

四、地域發展差異

美國：是3v3發展最成熟的市場。每年有數千場錦標賽，被視為基層足球最普及的形式。

歐洲：以丹麥、挪威等北歐國家為先驅，正快速向英、德、義等傳統強權擴散。

南美與社會公益：在哥倫比亞等地，3v3被廣泛用於「社會足球」項目，因場地需求低，成為貧困地區青少年參與運動的重要。

具體來說，三人制足球對台灣足球的正面影響在於：

一、擴大參與基礎：場地需求小，更易於在都會區推廣，吸引更多人接觸足球，增加足球人口。

二、技術與能力培養：小空間逼迫球員快速傳遞、跑動與決策，能更有效訓練個人技術、戰術理解與身體素質。

三、降低門檻與風險：相比11人制，參與成本低，場地更易取得，受傷風險也相對較低，適合家庭與休閒娛樂。

四、活絡地方足球生態：促進社區型足球俱樂部與活動的發展，形成「一人踢球，全家到場」的氛圍。

五、彌補場地不足：能利用現有空間（如籃球場、公園），緩解11人制球場稀缺的問題。

台灣足球發展必須全民參與，塑造足球文化，帶動足球熱情。3人制足球如果能資源整合，需將草根足球的活力與基層俱樂部的努力，有效轉化為支持國家隊發展的養分。因此，3人制發展必須要與11人制的平衡，讓3x3的熱度與訓練成果，無縫接軌至傳統11人制足球的競技體系。

因此，三人制足球是台灣足球發展的「助推器」，它以親民、快速、有趣的特性，在基層播下了足球的種子，是提升台灣足球整體水準的重要策略，但這股力量需要政府政策與資源的有效引導，才能真正轉化為我國足球的軟實力。

