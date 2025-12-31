自由電子報
NBA》金塊開季先發剩1人！ 3屆MVP約基奇傷勢出爐有好消息

2025/12/31 07:16

金塊MVP約基奇最快要在明星賽後才能復出。（資料照）金塊MVP約基奇最快要在明星賽後才能復出。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）昨天在對熱火一戰，因為被隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到腳後傷退，今天檢查出爐為左膝蓋過度伸展，球團指出，他會在4週後進行重新評估。

根據《ESPN》報導，約基奇左膝蓋的過度伸展，同時還包含了骨頭挫傷。但對金塊來說的好消息是，約基奇並非整季報銷，因此他最少能夠在缺陣16場比賽的情況下復出，時間點約莫是在明星周之後，同時也代表他不太可能參加今年明星賽。

約基奇被認為是當今最好的NBA球星，本季場均可以貢獻29.6分排名第五，12.2籃板、11.0助攻則排在聯盟第一，在過去的歷史上，只有1961-62賽季的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）可以繳出場均12籃板、11助攻以上的表現。

約基奇的倒下讓金塊本來就很嚴重的傷病困擾更加悽慘，開季先發布朗（Christian Braun）、戈登（Aaron Gordon）與強森（Cameron Johnson）等人全數倒下，加上約基奇等於只剩下穆雷（Jamal Murray）一人。本季穆雷繳出準明星級身手，場均25.2分、4.4籃板、7.0助攻，有望生涯首度挺進明星賽，而目前他也將獨撐金塊大局。

