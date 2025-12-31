日職》曾在樂天先發5連勝寫紀錄 最速158公里的洋投被巨人軍挖走

霍華德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季效力日職樂天金鷲的洋投霍華德（Spencer Howard）季後離隊，根據日媒《Sponichi Annex》報導，霍華德新賽季將轉戰中央聯盟傳統豪門讀賣巨人。

現年29歲的霍華德曾在大聯盟5個賽季，待過費城人、遊騎兵、巨人、以及守護者隊。霍華德前次在大聯盟賽場是2024年，該年共出賽9場，戰績1勝2敗、防禦率6.21。霍華德生涯在大聯盟出賽47場，累積4勝13敗、平均防禦率7。

霍華德今年季前轉戰日職樂天金鷲，曾締造自初登板起以先發身份豪取5連勝的樂天隊史洋投新紀錄，但受到手指不適、腰部緊繃等傷勢缺陣，整季先發9場交出5勝1敗，防禦率2.22，共投48.2局賞36次三振，被打擊率2成32，每局被上壘率為1.09。

霍華德本季的速球平均球速為147公里，搭配滑球、曲球、變速球等球種，今年最快丟到154公里，職業生涯最快曾丟到158公里。

讀賣巨人今年例行賽以央聯第三作收，主因之一是先發戰力不佳，團隊先發群防禦率3.18排全央聯第四，全隊只有27歲右投山崎伊織拿到雙位數勝投（11勝）。

讀賣巨人休賽季先後網羅前大聯盟火球大物投手惠特利（Forrest Whitley）、26歲右投馬塔（Bryan Mata），如今再找來霍華德，盼能補強先發投手群戰力。

