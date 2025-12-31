MLB》前百大內野手正式回歸！ 洋基未公布薪資、板凳重要能量來源

羅沙里歐正式回歸洋基。（圖片取自洋基X）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在今天正式續簽30歲工具人羅沙里歐（Amed Rosario），大聯盟官網直言，這是洋基右打板凳深度的重要拼圖。

儘管洋基並未公布金額，不過根據先前報導指出，是一張1年250萬美元，並附帶25萬美元的激勵獎金的合約。

洋基在今年交易大限前用火球男畢特（Clayton Beeter）與18歲小聯盟外野手馬丁尼茲（Browm Martinez）向國民換來羅沙里歐，在來到洋基後，羅沙里歐16場出賽，打擊三圍.303/.303/.485，攻擊指數0.788，貢獻1轟、5分打點。

羅沙里歐在2016年首次入選百大新秀，2017年高居百大新秀第5名，生涯自大都會起步，並在2022賽季於守護者打出生涯年，單季繳出2.8fWAR（勝利貢獻值），而本季羅沙里歐打出wRC+106的表現，是生涯最高。

報導指出，羅沙里歐在加入洋基後，跟年輕好手，同樣也是百大新秀的多明格茲（Jasson Domínguez）關係良好：「我們就像在錄播客（Podcast），什麼都聊，聊球賽也聊生活。我們試著帶給隊友能量。我常跟隊友說：『我懂身為對手的感覺，只要對洋基敲出關鍵安打，那種感覺會更重要（所以我們不能輸）。』」

羅沙里歐也正式成為繼左投希爾（Tim Hill）、外野手葛里遜（Trent Grisham）、左投亞柏格（Ryan Yarbrough）、以及右投手布萊克本（Paul Blackburn）後，又一位續留洋基的球員，不過對洋基來說，真正的補強還未完待續。

