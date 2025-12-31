MLB》預測大谷翔平新賽季56轟、13勝！ 2186安名將：只是最低標

大谷翔平。（法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在今年重新登上投手丘展現二刀流本領，帶領道奇完成2連霸，前橫濱DeNA、軟銀名將內川聖一針對他新賽季的成績做出預測，認為他打者身分能至少敲出56轟，投手身分奪下13勝。

內川聖一在日本電視台《BS-TBS》的節目上，提到大谷翔平的打擊方式與一般人的不同：「我們的揮棒都是想著去打到球，但大谷翔平是球剛好出現在他的揮棒軌跡上。」

本賽季大谷翔平以復健方式重返投手丘，儘管都是先發登板，但局數直到季末才逐漸增加到正常先發投手的範疇，季後賽時他就以正常先發身分登板。2025年賽季例行賽累積14場先發，主投47.0局，送出62K，季後賽先發4場投20.1局送出28K，防禦率4.43。

大谷翔平新賽季預期將迎來加盟道奇後真正意義上的完整二刀流球季，內川聖一預測大谷翔平將會以打者身分敲出56轟，投手身分拿下13勝：「2025年敲55轟，希望明年多打1發。這是我對他能超越自我的期許，明年會是大谷翔平更亮眼的賽季，56轟、13勝只是最低標。」

大谷翔平本季在打擊上做出一項改變，就站得比過去還要離本壘板遠約5公分，曾在日職兩個聯盟都拿過打擊王，生涯敲出2186支安打的內川聖一解釋：「（這樣做）好球帶看起來會不同，站遠一點就不用勉強去打內角刁鑽的球，看球的視角會完全不同，球看起來會變甜。」大谷翔平今年的球棒比過去長約2.5公分，內川認為，如此一來，就算站得遠，增長的球棒也能讓力量傳到外角的遠端。

