體育 棒球 MLB

MLB》171轟的馬提PO「不是好隊友」嘲諷傳聞 總管談交易可能性不大

2025/12/31 08:52

響尾蛇明星二壘手馬提。（資料照，美聯社）響尾蛇明星二壘手馬提。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）休賽季陷入交易傳聞，根據響尾蛇官網報導，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）今天受訪表示，交易馬提的可能性不大，不希望這件事情持續拖下去，「我們很有可能會在不久之後結束這件事。」

現年32歲的馬提本季出賽126場，交出28轟、72分打點，打擊率2成83，整體攻擊指數（OPS）為0.893。馬提連3年至少單季25轟、生涯累積171轟。馬提在今年4月以6年1.16億美元與響尾蛇續約，目前還有5年9100萬美元的的合約。

「我還沒有確切的時間點。」哈森坦言，「但這件事不會拖延下去，我們需要專注於休賽季的工作。我一直以來的直覺是（交易Marte）不太可能發生，現在看起來也很可能是如此。我們想專注於其他需要做的事情。」

哈森透露，馬提的交易案確實曾經有一些進展，但雙方反覆拉鋸，始終未能達成響尾蛇可以接受的交易包裹。

此外，馬提今天也在社群媒體Instagram上PO圖與台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的擊掌照，還寫著「不是好隊友」、並附上兩個表情符號，嘲諷今年季中遭媒體爆料「不是好隊友」的傳聞。

「我們終究要在某個時間點，更具體專注於球隊的野手群，這也是我們需要盡快搞定其他球員們事情的另一個原因，這樣讓我們接下來能做什麼、以及可能會變成什麼樣子，有更明確的方向。」哈森說道。

