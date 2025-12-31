NBA》隊友直播受訪卻在旁邊噴髒話 KD交易案主菜被聯盟罰款

格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國職籃NBA所發布的消息，鳳凰城太陽後衛格林（Jalen Green）在昨天對上華盛頓巫師的賽後，因在隊友受訪時罵髒話而被聯盟罰款。

太陽昨天以115：101擊敗巫師，其中表現最佳的就是該場14投10中、砍下25分的吉萊斯皮（Collin Gillespie），格林也在他賽後於場中接受現場直播的採訪時向他慶祝，不料格林卻脫口說出：「他們根本他X的拿你沒輒（They can't fxxk with you.）」讓吉萊斯皮有點不知所措的坦言現在在直播，但格林最後更是說出「我不在乎。」

格林昨日的脫序行為也被聯盟關切，今天發布消息將予以罰款25000美金（約新台幣78.2萬元）。

休賽季因「KD」杜蘭特（Kevin Durant）的交易案而轉隊來到太陽的格林，這個球季因右腿筋拉傷只出賽2場比賽，場均15.5分、2.0籃板與2.0助攻。

Jalen Green fined $25K for using profanity when interrupting a live television interview.pic.twitter.com/bwqLDTkMwA — Underdog NBA （@UnderdogNBA） December 30, 2025

