日職》想投到170KM！ 林安可隊友、日本最速左腕發豪語

西武獅左投羽田慎之介。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕本季投出日本左投史上最快160公里火球的西武獅羽田慎之介，近期在受訪時透露自己對未來的期許，更豪言想要投到170公里。

剛滿22歲的羽田慎之介，在今年7月14日於東京巨蛋對日本火腿一役，在8局接替先發投手隅田知一郎登板，在對陣野村佑希時投出160公里火球，成功刷新日本職棒左投史上最快紀錄。本季羽田慎之介在一軍24場登板拿下1勝1敗，2次中繼成功，21.1局投球送出25K，但也有14次四壞保送與3次觸身球，防禦率2.95。

根據《產經新聞》報導，羽田慎之介認為自己現在最大的課題是降低保送率，因為只要克服這點，整體的表現都會提升。休賽季羽田慎之介致力於增重和提升肌肉量，希望磨練出心目中球質又重又快的速球。

球界人士期待羽田慎之介能夠入選世界棒球經典賽，而他本人則直言：「想站上棒球最高殿堂看看。」對於今年目標，羽田慎之介希望防禦率能夠維持在0，更展現壯志道：「想挑戰170公里的速球。」

大聯盟歷史最快球速紀錄是「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）在2010年效力紅人時締造的105.8英哩（約170.2公里），天使火球男喬伊斯（Ben Joyce）在2024年對道奇投出過105.5英哩（約169.8公里）火球。

