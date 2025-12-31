經典賽》旅美2年未上大聯盟 前韓職救援王高祐錫有望打南韓隊？

高祐錫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美2年卻從未踏上大聯盟的韓籍27歲右投高祐錫，季後成自由身後，根據韓媒《OSEN》報導，高祐錫目前似乎沒有重返韓職老東家LG雙子的計畫，預計他將尋求續留美職體系的機會。

曾是南韓國家隊終結者、韓職救援王的高祐錫，他在2024年1月與教士隊簽下2年450萬美元合約，但高祐錫在春訓表現欠佳，無緣大聯盟、開季從小聯盟2A出發，季中被交易至馬林魚。

高祐錫今年續留馬林魚體系，他在6月17日遭球隊釋出，隨後以小聯盟約轉戰老虎，最高到3A舞台。高祐錫在老虎3A出賽14場，拿到1勝、防禦率4.29，有3次救援成功，共投21局賞22次三振，被打擊率2成38，每局被上壘率為1.43。

高祐錫今年待過3A、高階1A、1A、新人聯盟，整季出賽32場，拿到2勝1敗、防禦率4.46，各有3次救援成功和中繼成功。

此外，南韓國家隊為了備戰2026年經典賽，預計將在1月到塞班島集訓。雖然高祐錫在旅美表現不佳，仍有機會入選南韓隊。

《韓聯社》報導，一名相關人士透露，「現在談論是否選高祐錫打經典賽還為時過早，但他確實是一位能夠幫助國家隊的選手。如果他願意，他可以來我們（國家隊）的訓練營。」

