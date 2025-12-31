自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》旅美2年未上大聯盟 前韓職救援王高祐錫有望打南韓隊？

2025/12/31 09:56

高祐錫。（資料照，法新社）高祐錫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美2年卻從未踏上大聯盟的韓籍27歲右投高祐錫，季後成自由身後，根據韓媒《OSEN》報導，高祐錫目前似乎沒有重返韓職老東家LG雙子的計畫，預計他將尋求續留美職體系的機會。

曾是南韓國家隊終結者、韓職救援王的高祐錫，他在2024年1月與教士隊簽下2年450萬美元合約，但高祐錫在春訓表現欠佳，無緣大聯盟、開季從小聯盟2A出發，季中被交易至馬林魚。

高祐錫今年續留馬林魚體系，他在6月17日遭球隊釋出，隨後以小聯盟約轉戰老虎，最高到3A舞台。高祐錫在老虎3A出賽14場，拿到1勝、防禦率4.29，有3次救援成功，共投21局賞22次三振，被打擊率2成38，每局被上壘率為1.43。

高祐錫今年待過3A、高階1A、1A、新人聯盟，整季出賽32場，拿到2勝1敗、防禦率4.46，各有3次救援成功和中繼成功。

此外，南韓國家隊為了備戰2026年經典賽，預計將在1月到塞班島集訓。雖然高祐錫在旅美表現不佳，仍有機會入選南韓隊。

《韓聯社》報導，一名相關人士透露，「現在談論是否選高祐錫打經典賽還為時過早，但他確實是一位能夠幫助國家隊的選手。如果他願意，他可以來我們（國家隊）的訓練營。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中