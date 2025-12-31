NBA》「三殺」雷霆後苦吞2連敗！ 馬刺對尼克重演NBA盃決戰爆傷兵

尼克與馬刺明天將自NBA盃後再次交手，馬刺卻爆出至少1人缺陣。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季唯一「三殺」聯盟龍頭的雷霆，近期苦吞2連敗，今天再傳出傷病麻煩，側翼好手瓦賽爾（Devin Vassell）將缺席明天對尼克一戰，新人王卡瑟爾（Stephon Castle）也因傷導致出賽存疑。

馬刺日前連2戰擊敗雷霆取得5連勝，隨後卻先輸給西部倒數的爵士，再不敵本季表現也不盡理想的騎士苦吞2連敗，明天要對上東部第二名的尼克，賽前更傳出瓦賽爾因為左腳內收肌拉傷確定缺陣，卡瑟爾則因為左手拇指扭傷被列入每日觀察名單，不一定能夠上場。

2020年首輪側翼瓦賽爾本季是馬刺能打出好戰積的重要一環，場均15.0分、4.0籃板、2.4助攻、2.7顆三分球、三分命中率37.9%是自2022-23賽季以來的新高。新科新人王卡瑟爾本季更上層樓，場均18.5分5.0籃板、7.0助攻、1.3抄截都比新人年要好，甚至助攻榜還排在聯盟第9名。

明天將是馬刺跟尼克本季帳面上首度在例行賽交手，先前雙方曾在NBA盃冠軍戰的對戰，但不列入例行賽戰績，當時尼克以124：113逆轉馬刺奪冠。開季至今23勝9敗，排在東部第二名的尼克最近收下3連勝，而馬刺則得在傷病來襲時，靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）力拼不要3連敗。

