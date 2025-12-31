NBA》昨日拉傷左大腿提前退場 公牛吉迪缺陣數周高掛免戰牌

吉迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，芝加哥公牛後衛吉迪（Josh Giddey）因左大腿後肌拉傷將缺陣至少數周的時間。

公牛昨天對上灰狼的比賽，在第3節一開始由吉迪運球進場，但在他外線傳球給伍切維奇（Nikola Vučević）投籃得分後，卻一直扶著自己的左腳，退場時行走也有些不順，最終吉迪在該場出賽將近18分鐘的時間，繳出10投3中，包括三分球4中1、罰球4投皆進的表現攻下11分。

請繼續往下閱讀...

吉迪本季出賽30場，繳出場均19.2分、8.9籃板與9.0助攻的成績，而球隊除了他之外，懷特（Coby White）在昨天首節也因右小腿拉傷退場，另外柯林斯（Zach Collins）則因為右腳大拇指扭傷而無法出賽。

公牛開季打出5連勝有個好的開始，但隨著賽季進行，球隊先後面臨5連敗與7連敗的低潮，直到最近9場比賽拿下6勝才讓戰績有所起色，不過截至今天賽前，球隊15勝17敗勝率不到五成。

Josh Giddey exited tonight's game following this play: pic.twitter.com/sxRrraNuHe — Bulls on CHSN （@CHSN_Bulls） December 30, 2025

