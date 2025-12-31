自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》昨日拉傷左大腿提前退場 公牛吉迪缺陣數周高掛免戰牌

2025/12/31 11:09

吉迪。（資料照，法新社）吉迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，芝加哥公牛後衛吉迪（Josh Giddey）因左大腿後肌拉傷將缺陣至少數周的時間。

公牛昨天對上灰狼的比賽，在第3節一開始由吉迪運球進場，但在他外線傳球給伍切維奇（Nikola Vučević）投籃得分後，卻一直扶著自己的左腳，退場時行走也有些不順，最終吉迪在該場出賽將近18分鐘的時間，繳出10投3中，包括三分球4中1、罰球4投皆進的表現攻下11分。

吉迪本季出賽30場，繳出場均19.2分、8.9籃板與9.0助攻的成績，而球隊除了他之外，懷特（Coby White）在昨天首節也因右小腿拉傷退場，另外柯林斯（Zach Collins）則因為右腳大拇指扭傷而無法出賽。

公牛開季打出5連勝有個好的開始，但隨著賽季進行，球隊先後面臨5連敗與7連敗的低潮，直到最近9場比賽拿下6勝才讓戰績有所起色，不過截至今天賽前，球隊15勝17敗勝率不到五成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中