棒球》遭戰力外、生涯百中繼的前西武獅球星 將轉戰墨西哥聯盟

平井克典。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅34歲明星後援右投平井克典今年整季未上到一軍，季後遭球團戰力外。平井克典新賽季將轉戰墨西哥聯盟，加入拉古納聯邦棉花農隊（Algodoneros de Unión Laguna）。

平井克典是在2016年日職選秀會獲西武獅第5指名入團，2019年締造81場出賽、並刷新太平洋聯盟最多紀錄，該年交出5勝4敗、防禦率3.50，有36次中繼成功，共投82.1局。

請繼續往下閱讀...

平井克典在2023年交出7勝、防禦率2.55、28次中繼成功的成績，該年季後行使國內自由球員權利，最後以2年合約續留西武獅。但平井克典在2024年僅出賽13場，防禦率為4.66；今年平井整季未上到一軍，整季在一軍出賽42場，繳出5勝2敗、防禦率2.25的成績，他在10月1日被西武獅戰力外。

日媒《Sponichi Annex》報導，平井克典仍想留在日職延續職業生涯，但都沒有收到任何報價，因此決定新賽季到墨西哥尋找新的舞台。

平井克典受訪說，「第一次前往墨西哥，難免會有些不安，但無論在哪裡，打棒球這件事都不會改變。為了球隊奪冠，我會在被指派的位置上，全面迎戰打者。」平井克典將在日本做自主訓練，計畫在4月前往墨西哥，家人們則會留在日本。

生涯在日職8年，平井克典合計350場出賽，累積104次中繼成功、29勝，平均防禦率3.39，曾在2019年入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法