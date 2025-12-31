足球》58歲不言退！ 日本足球傳奇三浦知良續踢第41個賽季

將滿59歲的三浦知良將被外借至福島聯足球俱樂部。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇足球選手，現年58歲的三浦知良與與日職J3聯賽球隊福島聯足球俱樂部簽約，延續了他不斷刷新紀錄的職業足球生涯。

三浦知良將在明年2月滿59歲，他是世界上最老的職業足球選手，此次的租借是他4年內第4次從自己的母隊橫濱FC被租借到其他球隊，即將展開第41個賽季的他透過聲明表示：「我很榮幸宣布轉會至福島聯隊，開啟一項新的挑戰。」

三浦知良被稱作「King Kazu」職業生涯自1986年於巴西頂級聯賽的桑托斯（Santos）出道，曾待過澳洲、義大利與克羅埃西亞，隨後便回到日本發展，效力京都不死鳥與神戶勝利船，曾於1992年獲選亞洲足球先生，1993年獲選日職最有價值球員（MVP），1996年是聯賽得分王，並在1993、1995及1996年三度入選日職年度最佳陣容。三浦生涯共代表日本國家隊出賽89場。

在2005年三浦知良加盟橫濱FC後效力至今，期間曾多次被租借，三浦表示：「即便年歲增長，我對足球的熱情永不改變。我深深感激能在福島踢球的機會，期待作為福島聯隊的一員滿懷熱情地參賽。讓我們一起創造新的歷史。」

