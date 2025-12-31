自由電子報
中職》富邦第4位洋投確定！洋基3A等級愛力戈加盟

2025/12/31 11:11

愛力戈加盟富邦悍將。（資料照）愛力戈加盟富邦悍將。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將備戰新球季，球團今日正式宣布，確定簽下委內瑞拉籍投手 Erick Leal，中文譯名為「愛力戈」。

愛力戈曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異，今年球季效力於美國職棒洋基隊 3A，預計將於 2 月抵達台灣加入悍將春訓。

現年 30 歲的愛力戈，身高 190 公分、體重 81 公斤，右投右打。自 2012 年起於小聯盟展開職業生涯，曾效力小熊隊小聯盟體系多年，2020 年因疫情影響賽季中斷後，愛力戈於2021 年起轉往墨西哥聯盟發展且成績逐年提升，2024 年球季愛力戈效力於墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），單季出賽繳出 8 勝 1 敗、防禦率 2.91、每局被上壘率 1.16的亮眼成績，80.1 局投球中送出 95 次三振，優異表現也讓他獲得重返美國職棒體系的機會。

本季愛力戈效力洋基隊 3A，全季出賽 28 場，完成 126.2 局投球，拿下 8 勝、防禦率 5.61，並飆出 133 次三振，展現良好的續航力與高三振能力。

球季結束後，愛力戈持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期則確定與富邦悍將完成簽約，也隨即結束冬盟出賽，準備展開來台相關行程及準備手續。

悍將球團表示，愛力戈投球局數穩定、三振能力突出，整體投球條件符合球隊對洋投先發戰力的需求，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值添戰力。

愛力戈加盟富邦悍將。（富邦悍將提供）愛力戈加盟富邦悍將。（富邦悍將提供）

