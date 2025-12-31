自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》七六人探花延長賽致勝三分中止3連敗！ 灰熊莫蘭特40分留憾

2025/12/31 12:31

艾奇康投進關鍵三分後恩比德相當振奮。（路透）艾奇康投進關鍵三分後恩比德相當振奮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天作客灰熊主場，雙方鏖戰到延長賽才靠著七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）的致勝三分球，助隊以139：136終結近期3連敗，主場灰熊苦吞2連敗。

今天兩隊上演進攻大戰，首節灰熊就狂轟40分，馬克西（Tyrese Maxey）12分助七六人僅落後6分差，次節換七六人猛攻，馬克西再砍12分，恩比德（Joel Embiid）更進帳15分，半場打完兩隊72平，灰熊寇威爾（Cedric Coward）17分是球隊最高。

下半場馬克西與恩比德持續輸出，儘管寇威爾再繳單節9分演出，三節打完七六人仍領先灰熊3分，第四節七六人艾奇康飆進3顆三分，數度幫助球隊取得7分領先，但灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）跳出來，單節狂轟18分助隊追平比數，兩隊128平進入延長賽。

延長賽雙方依舊互不相讓，灰熊雖連得4分超前但馬上就被追平，莫蘭特在剩下18.3秒時上籃得手將比數扳平為136：136，七六人馬克西組織最後一波進攻，並將球傳給弧頂的艾奇康，艾奇康拿到球後直接開砲，三分空心入網，灰熊剩下1.7秒反擊未果，最終只能苦吞敗仗。

七六人此役得分最高的是馬克西與恩比德，2人都砍下34分，前者外帶12助攻，後者則有10籃板8助攻全能表現，致勝英雄艾奇康25分6籃板4助攻4抄截，其中有16分是在第四節與延長賽拿下，喬治（Paul George）17分。

灰熊莫蘭特狂轟40分是全場最高，菜鳥寇威爾28分外帶16籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）本場命中率不佳，12投4中拿下15分12籃板3火鍋，阿爾達瑪（Santi Aldama）板凳出發拿下15分6籃板4火鍋。

莫蘭特第四節加延長賽狂轟24分，全場40分仍無法助隊止敗。（路透）莫蘭特第四節加延長賽狂轟24分，全場40分仍無法助隊止敗。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中