NBA》七六人探花延長賽致勝三分中止3連敗！ 灰熊莫蘭特40分留憾

艾奇康投進關鍵三分後恩比德相當振奮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天作客灰熊主場，雙方鏖戰到延長賽才靠著七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）的致勝三分球，助隊以139：136終結近期3連敗，主場灰熊苦吞2連敗。

今天兩隊上演進攻大戰，首節灰熊就狂轟40分，馬克西（Tyrese Maxey）12分助七六人僅落後6分差，次節換七六人猛攻，馬克西再砍12分，恩比德（Joel Embiid）更進帳15分，半場打完兩隊72平，灰熊寇威爾（Cedric Coward）17分是球隊最高。

請繼續往下閱讀...

下半場馬克西與恩比德持續輸出，儘管寇威爾再繳單節9分演出，三節打完七六人仍領先灰熊3分，第四節七六人艾奇康飆進3顆三分，數度幫助球隊取得7分領先，但灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）跳出來，單節狂轟18分助隊追平比數，兩隊128平進入延長賽。

延長賽雙方依舊互不相讓，灰熊雖連得4分超前但馬上就被追平，莫蘭特在剩下18.3秒時上籃得手將比數扳平為136：136，七六人馬克西組織最後一波進攻，並將球傳給弧頂的艾奇康，艾奇康拿到球後直接開砲，三分空心入網，灰熊剩下1.7秒反擊未果，最終只能苦吞敗仗。

VJ EDGECOMBE FOR THE LEAD.



SIXERS UP 3 WITH 1.7 SECONDS LEFT.



WATCH HERE: https://t.co/7vDOvWOwlb pic.twitter.com/0k1SfWvB6c — NBA （@NBA） December 31, 2025

七六人此役得分最高的是馬克西與恩比德，2人都砍下34分，前者外帶12助攻，後者則有10籃板8助攻全能表現，致勝英雄艾奇康25分6籃板4助攻4抄截，其中有16分是在第四節與延長賽拿下，喬治（Paul George）17分。

灰熊莫蘭特狂轟40分是全場最高，菜鳥寇威爾28分外帶16籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）本場命中率不佳，12投4中拿下15分12籃板3火鍋，阿爾達瑪（Santi Aldama）板凳出發拿下15分6籃板4火鍋。

莫蘭特第四節加延長賽狂轟24分，全場40分仍無法助隊止敗。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法