NBA》後衛賞7次火鍋！懷特創綠衫軍首人紀錄 塞爾提克近5戰4勝

2025/12/31 13:09

D.懷特（中）。（美聯社）D.懷特（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克31歲後衛D.懷特（Derrick White）今天砍下全隊最多的27分，還賞出生涯新高的7次火鍋，綠衫軍有3人得分破20分，最後在客場以129比119擊敗爵士。塞爾提克收下近5戰第4勝，目前以20勝12敗居東部第三。

爵士22歲後衛K.喬治（Keyonte George）上半場砍下23分，讓塞爾提克前兩節打完以59比64落後。易籃後，D.懷特、派理查德（Payton Pritchard）、西蒙斯（Anfernee Simons）在這節合拿26分，幫助綠衫軍單節拿40分，三節打完反以99比96領先。末節D.懷特跳出獨拿13分、賞2次火鍋，幫助綠衫軍最終收下勝利。

D.懷特全場27分7籃板6助攻，單場賞7次火鍋。根據《StatMuse》指出，D.懷特創下塞爾提克隊史單場賞最多火鍋的後衛、同時也追平後衛史上單場最多火鍋紀錄。

《美聯社》指出，D.懷特成為史上第13位單場交出至少27分、7籃板、6助攻、7次阻攻的選手，更是史上第一位達成這些數據組合的後衛；而D.懷特單場7次阻攻為本季第二多，僅次於馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的單場9次火鍋。

綠衫軍球星J.布朗（Jaylen Brown）貢獻23分10助攻6籃板，西蒙斯替補出發拿20分6籃板，派理查德18分6助攻，中鋒賈薩（Luka Garza）15分6籃板，奎塔（Neemias Queta）12分3抄截。

爵士隊以K.喬治37分最佳，另有7次助攻。中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）26分8籃板8助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）22分9籃板2抄截，菲利波斯基（Kyle Filipowski）貢獻10分。爵士輸球後中止2連勝，目前以12勝20敗居西部第11名。

K.喬治（中）。（法新社）K.喬治（中）。（法新社）

