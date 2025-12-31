MLB》在「新家」簽下7年延長約 運動家新星坦言明年有望衝擊季後賽

索德斯東在拉斯維加斯進行簽約儀式。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家近日與24歲新星強打索德斯東（Tyler Soderstrom）簽下延長合約，今天在球隊未來的拉斯維加斯主場進行簽約儀式，近兩年球團留下年輕好手以及補強，讓索德斯東坦言新球季明年有望能闖進季後賽。

索德斯東在台灣時間26日，與運動家簽下7年8600萬美元（約新台幣27億元）的延長合約，打破紀錄成為隊史最貴，其中還包含了第8年的球隊選項以及各項的激勵條款，可使合約總值來到1.31億美金（約新台幣41.1億元）。

運動家在上個休賽季改變以前精打細算的作風，先是以5年6000萬美元續約強打魯克（Brent Rooker），之後還與巴特勒（Lawrence Butler）簽下7年6550萬美元的合約，並且也和總教練卡塞（Mark Kotsay）續約至2028年球季結束，附帶2029年的球隊選項。

除此之外，今年球季運動家大物一壘手柯茲（Nick Kurtz）展現恐怖砲火，一舉奪下美聯新人王，隊友威爾森（Jacob Wilson）也緊隨其後排名票選第二高，甚至在今年休賽季還向大都會交易來明星工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）。

運動家總管佛斯特（David Forst）表示，球團上下的心情都相當振奮，「即便我們在2028年進駐到拉斯維加斯後，這份合約仍會讓他長時間待在運動家，在那個時刻到來前打造我們的陣容，是我們現在首要任務。」

運動家與索德斯東今天在球隊未來進駐拉斯維加斯的主場進行簽約儀式，他坦言明年球季有望能前進季後賽，「我們陣中有太多潛力好手了，能成為其中一分子我感到非常興奮，這種心情真的難以用言語形容。」

