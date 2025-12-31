自由電子報
NBA》守不住東霸天！詹皇41歲生日夜拿17分 湖人慘敗活塞

2025/12/31 14:27

詹姆斯（左）。（法新社）詹姆斯（左）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今（美國時間12月30日）迎來41歲生日，不過湖人擋不住東部龍頭活塞的火力，以106：128敗下陣來，壽星詹皇以17分作收，無緣以勝利慶祝生日。

湖人開賽慢熱，首節外線8投僅2中，打完第一節以30：36落後活塞，次節更一度被拉開到14分差，詹姆斯與東契奇（Luka Doncic）助隊追分，加上板凳出發的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）此節也有8分進帳，湖人在上半場打完追到65：70，東契奇攻下22分，詹姆斯拿下15分，活塞以坎寧安（Cade Cunningham）20分最佳。

易籃後，湖人打出一波14：9追平比分，但替補上陣的霍蘭德（Ronald Holland II）跳出來幫助活塞止血，再度拉開差距，活塞帶著96：88的領先進入決勝節。

紫金大軍末節火力沒有起色，活塞則是多點開花，打出一波18：6攻勢將分差擴大至20分，也順利終止近期的2連敗。

活塞今整體命中率63%，外線24投11中，坎寧安27分、11助攻，薩塞爾（Marcus Sasser）板凳出發拿下19分，史都華（Isaiah Stewart）挹注15分，杜蘭（Jalen Duren）貢獻14分、8籃板。

東契奇拿下湖人全隊最佳30分，另有11助攻，不過也發生8次失誤，詹姆斯17投6中挹注17分、4籃板、4助攻，海伊斯（Jaxson Hayes）替補拿13分。

坎寧安（左）。（路透）坎寧安（左）。（路透）

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

