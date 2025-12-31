自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

女力帶隊、國際參賽！2026台南馬拉松國際跑者齊聚挑戰全馬

2025/12/31 14:51

「2026台灣國際馬拉松in台南」將於明（2026）年1月11日從大都會公園奇美博物館出發。（記者洪瑞琴攝）「2026台灣國際馬拉松in台南」將於明（2026）年1月11日從大都會公園奇美博物館出發。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台灣國際馬拉松in台南」又來啦！這場全長42.195公里的國際賽事，將於明（2026）年1月11日從大都會公園奇美博物館出發，沿著美麗田園跑到南一高爾夫球場折返，已經拿到 AIMS 國際認證，想挑戰自己的跑者絕不能錯過！

比賽分全馬、半馬、10公里與休閒3公里4種組別，目前已吸引來自25個國家近3000名跑者報名。男選手以肯亞選手基普肯波伊（KIPKEMBOI KEBEN EI）最強，他的個人最佳成績2小時07分35秒；女選手則以日本隊最強，有2小時33分左右實力。

這場賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，理事長呂文琪、副理事長林麗君、盧效竹、林沄錚，加上行銷總監陳玉燕，個個都是熱愛運動或本身就是馬拉松跑者的「娘子軍」，堪稱最強女力團隊！沿途更有在地鄉親啦啦隊熱情加油，讓跑者一路不孤單。主會場還有咖啡休閒區、冰療區、淋浴區，以及音樂表演、美食補給站，讓你跑完秒回精神。

協會也積極推動國民外交，林麗君表示，他們多次組團到日本比賽，長達10年情誼的奈良馬拉松組委會也將派團來台共襄盛舉。

賽事亦與「老國手有約」，代表傳承與技術分享。前全國馬拉松紀錄保持者、台灣國際馬拉松協會秘書長盧瑞忠，也是亞洲馬拉松大聯盟主席，擔任品牌大使。盧瑞忠說，運動部的成立，主軸在國際體育外交的推廣，運動愛台灣，所以推動台灣國際馬拉松賽，也為協助拓展國際外交略盡棉薄之力。

盧瑞忠表示，選在台南舉辦，就是希望跑者不只跑馬拉松，更能體驗這座歷史城市的溫度與感動，把這段旅程變成美好回憶。

台灣國際馬拉松交流協會推廣國民運動外交，成員不乏長跑好手，跑過戈壁沙漠、挑戰世界七大馬。（台灣國際馬拉松交流協會提供）台灣國際馬拉松交流協會推廣國民運動外交，成員不乏長跑好手，跑過戈壁沙漠、挑戰世界七大馬。（台灣國際馬拉松交流協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中