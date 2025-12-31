女力帶隊、國際參賽！2026台南馬拉松國際跑者齊聚挑戰全馬

「2026台灣國際馬拉松in台南」將於明（2026）年1月11日從大都會公園奇美博物館出發。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026台灣國際馬拉松in台南」又來啦！這場全長42.195公里的國際賽事，將於明（2026）年1月11日從大都會公園奇美博物館出發，沿著美麗田園跑到南一高爾夫球場折返，已經拿到 AIMS 國際認證，想挑戰自己的跑者絕不能錯過！

比賽分全馬、半馬、10公里與休閒3公里4種組別，目前已吸引來自25個國家近3000名跑者報名。男選手以肯亞選手基普肯波伊（KIPKEMBOI KEBEN EI）最強，他的個人最佳成績2小時07分35秒；女選手則以日本隊最強，有2小時33分左右實力。

請繼續往下閱讀...

這場賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，理事長呂文琪、副理事長林麗君、盧效竹、林沄錚，加上行銷總監陳玉燕，個個都是熱愛運動或本身就是馬拉松跑者的「娘子軍」，堪稱最強女力團隊！沿途更有在地鄉親啦啦隊熱情加油，讓跑者一路不孤單。主會場還有咖啡休閒區、冰療區、淋浴區，以及音樂表演、美食補給站，讓你跑完秒回精神。

協會也積極推動國民外交，林麗君表示，他們多次組團到日本比賽，長達10年情誼的奈良馬拉松組委會也將派團來台共襄盛舉。

賽事亦與「老國手有約」，代表傳承與技術分享。前全國馬拉松紀錄保持者、台灣國際馬拉松協會秘書長盧瑞忠，也是亞洲馬拉松大聯盟主席，擔任品牌大使。盧瑞忠說，運動部的成立，主軸在國際體育外交的推廣，運動愛台灣，所以推動台灣國際馬拉松賽，也為協助拓展國際外交略盡棉薄之力。

盧瑞忠表示，選在台南舉辦，就是希望跑者不只跑馬拉松，更能體驗這座歷史城市的溫度與感動，把這段旅程變成美好回憶。

台灣國際馬拉松交流協會推廣國民運動外交，成員不乏長跑好手，跑過戈壁沙漠、挑戰世界七大馬。（台灣國際馬拉松交流協會提供）

