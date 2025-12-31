自由電子報
籃球 NBA

NBA》雷納德砍33分率快艇奪本季新高5連勝 大勝國王41分

2025/12/31 14:57

雷納德。（法新社）雷納德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期手感發燙的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），今天砍進33分，幫助快艇在主場以131比90大勝國王。開季低迷的快艇，如今收下5連勝，目前以11勝21敗居西部倒數第三。

快艇「大鬍子」哈登（James Harden）哈登首節就貢獻12分，快艇第一節打完領先14分。第二節雷納德獨拿18分，上半場就拿到26分，率領快艇前兩節打完以73比40領先。易籃後，國王未能追進分差，讓比賽早早沒有懸念，快艇全場最多領先到43分，最後收下本季新高的5連勝。

哈登（右）。（路透）哈登（右）。（路透）

前役對活塞砍下55分的雷納德，今天整場19投11中，拿到33分，外帶5籃板5助攻3抄截的成績，近5場比賽雷納德的場均得分高達38分；哈登貢獻21分5助攻，柯林斯（John Collins） 、新人尼德豪澤（Yanic Konan Niederhauser）各拿16分，鄧恩（Kris Dunn）10分6籃板。

國王以替補出發的克里佛德（Nique Clifford）18分最佳，前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）12分4助攻，雷諾德（Maxime Raynaud）12分12籃板，穆雷（Keegan Murray）、施洛德（Dennis Schroder）各拿11分。國王輸球後吞客場5連敗，以8勝25敗居西部倒數第二。

快艇整場比賽只有4次失誤，而國王團隊發生19次失誤，讓快艇利用對手失誤拿到28分。

