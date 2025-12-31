自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》澎澎好暖！陳冠全生日走進長安浴寓 攜手孫思堯與街友手作洗衣精

2025/12/31 14:42

陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。（戰神提供）陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北戰神球員「澎澎」陳冠全與孫思堯昨練球後，前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手作洗衣精，球團也準備衣物、麵包、泡麵等生活物資，支持協會日常服務，適逢生日的陳冠全，特地帶來蛋塔與街友分享，透過實際互動陪伴無家者，也於社群上分享此行感受，寫下「洗去塵埃，也洗掉標籤，謝謝長安浴寓守護這座城市的溫度」，表達對機構的感謝。

「長安浴寓」為無家者提供沐浴與衛生教育空間，並結合就業輔導、工作培力與心理支持，一樓義賣區則透過物資義賣維持機構運作。於手作課程中，陳冠全、孫思堯與街友從原料調配、攪拌到貼上瓶身標籤，一起完成洗衣精製作，成品使用天然成分與精油調製，為機構的義賣商品。

當製作過程告一個段落，壽星陳冠全特地準備蛋塔與街友分享，有人靦腆送上生日祝福、笑著稱讚他「很帥」，也有人好奇詢問他的身高、打球會不會很累；聊天之中，還有街友不好意思地說自己平常只看棒球、沒有關注籃球，陳冠全則親切地介紹起戰神，拉近彼此距離。

談到這次的互動過程，陳冠全表示：「謝謝方舟協會給無家者一個機會，讓他們可以把自己整理好、學習專長。」他表示自己會認購十瓶手作洗衣精送給隊友，笑說：「希望戰友們如果有能力也能一起支持，你喜歡的球員可能球技很好，但球衣真的很臭。」他更補充，洗衣精加入茶樹精油與野薑花香氣，幽默的說：「真的蠻香的，可以拯救他們的臭衣服。」

首次參與方舟公益服務的孫思堯則分享，這次行程讓他對街友有更多理解，「很多人並不是不想工作，而是因為身體狀況，沒辦法從事高強度勞動。」他提到，大哥曾在工地工作，因身體出狀況而失去工作，也有人因呼吸道問題無法負荷勞力，「其實每個人都在努力想回到正常生活的軌道。」未來將持續關注協會的送餐服務，並以實際行動陪伴支持。

方舟協會創辦人Winny分享，與街友相處其實不需要特別的方式，「只要維持平常心、尊重他們，一個微笑、一份溫暖，就能成為支持。」她提到，曾有無家者在長安浴寓整理好自己後，重新回到工作崗位，也有人在低潮時來到這裡，慢慢找回生活方向、重返職場，盼社會大眾在生活中多一份關心，讓更多需要幫助的角落被看見。

球團也準備衣物、麵包、泡麵等生活物資，支持協會日常服務。（戰神提供）球團也準備衣物、麵包、泡麵等生活物資，支持協會日常服務。（戰神提供）
澎澎認購洗衣精與隊友分享。（戰神提供）澎澎認購洗衣精與隊友分享。（戰神提供）
在手作課程中，陳冠全與街友一同負責洗衣精原料調配。（戰神提供）在手作課程中，陳冠全與街友一同負責洗衣精原料調配。（戰神提供）
陳冠全呼籲戰友們：「大家常會送小禮物給我們，不妨買一瓶手作洗衣精。」用行動支持。（戰神提供）陳冠全呼籲戰友們：「大家常會送小禮物給我們，不妨買一瓶手作洗衣精。」用行動支持。（戰神提供）
壽星陳冠全特地準備蛋塔與街友分享，有人靦腆送上生日祝福、笑著稱讚他很帥。（戰神提供）壽星陳冠全特地準備蛋塔與街友分享，有人靦腆送上生日祝福、笑著稱讚他很帥。（戰神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中