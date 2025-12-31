自由電子報
體育 棒球 中職

中職》加速談約腳步 林立在元旦前夕提前收到「隊史最強賀禮」

2025/12/31 15:10

林立（右）在元旦前夕收到8年鉅約。（樂天桃猿提供）林立（右）在元旦前夕收到8年鉅約。（樂天桃猿提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿隊今日宣布，與隊長林立達成共識，簽下為期八年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約，締造隊史最大張合約紀錄。

原本林立新合約近期才會敲定細節，預計下週再對外公布，不過，樂天球團與林立經紀人提前談定合約，並趕在元旦前夕提前宣布，平均月薪推估約160萬元。

自2017年季中披上桃猿隊戰袍至今，林立已在球隊效力九個球季，總計敲出946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達3成40。展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，生涯曾拿下打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP。

回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拚搏勇奪總冠軍。

林立不僅是樂天桃猿主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱，為此，樂天球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成八年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽。

林立。（資料照，記者林正堃攝）林立。（資料照，記者林正堃攝）

