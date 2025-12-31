世界盃資格賽》兩岸大戰因政治問題改至菲、韓開打 鄭世忠：台灣很安全

台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段將在明年2月底登場，今天SBL開賽記者會上，運動部政務次長鄭世忠證實，3月1日主場和中國之戰比賽地點將移到菲律賓馬尼拉開打，至於7月6日客場和中國之戰則高機率會在南韓登場。

台灣隊在世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，取分組前3晉級次輪，台灣隊在第一階段對日本兩戰皆敗，若想晉級必須把握第二階段兩場主場賽事。先前分組抽籤出爐時就傳出，台灣在主場和中國之戰因政治敏感問題可能改到第三地開打，國際籃總（FIBA）也有相關規範，若比賽地點有健康、安全疑慮，可能會更改比賽場地。

日前FIBA官網上賽程資訊更動，3月1日主場和中國之戰比賽地點將移到菲律賓馬尼拉，但7月6日客場和中國一戰尚未更新，而當時籃協表示，已去函和FIBA溝通，正在等候對方回文。

針對目前狀況，籃協副秘書長張承中表示，國際籃總是可以用安全跟健康的原因去決定主辦的地點，目前FIBA考慮當前的地緣政治背景，降低一切的風險，「兩場應該都會變動，3月1日那場到菲律賓，7月6號地點還沒確定，須等正式公文為主。」他也強調，事前該溝通、該反應的都溝通過了，但還是給了一個這樣決定，確定兩邊地點都會更換。

鄭世忠表示，目前台灣主場那一戰會在菲律賓，至於中國主場會在南韓，「我們之前已請籃協發函給FIBA，第1是要公平對待，如果沒有辦法在我們台灣主場，其實對我們球迷來講是一大損失，對協會來說，也是少了主場優勢，完全不是籃球的本質，我覺得很遺憾。」

鄭世忠說：「其實真的多慮了，一直以來中國任何運動團隊來台灣，我們都會積極處理，我們也會協助他們取得簽證等等，我們台灣也是很安全的社會，其實沒有人身安全問題，我希望未來還是回歸正軌的主客場制度。」

