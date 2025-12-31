自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

世界盃資格賽》兩岸大戰因政治問題改至菲、韓開打 鄭世忠：台灣很安全

2025/12/31 15:34

台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段將在明年2月底登場，今天SBL開賽記者會上，運動部政務次長鄭世忠證實，3月1日主場和中國之戰比賽地點將移到菲律賓馬尼拉開打，至於7月6日客場和中國之戰則高機率會在南韓登場。

台灣隊在世界盃資格賽首輪和日本、南韓及中國同組，取分組前3晉級次輪，台灣隊在第一階段對日本兩戰皆敗，若想晉級必須把握第二階段兩場主場賽事。先前分組抽籤出爐時就傳出，台灣在主場和中國之戰因政治敏感問題可能改到第三地開打，國際籃總（FIBA）也有相關規範，若比賽地點有健康、安全疑慮，可能會更改比賽場地。

日前FIBA官網上賽程資訊更動，3月1日主場和中國之戰比賽地點將移到菲律賓馬尼拉，但7月6日客場和中國一戰尚未更新，而當時籃協表示，已去函和FIBA溝通，正在等候對方回文。

針對目前狀況，籃協副秘書長張承中表示，國際籃總是可以用安全跟健康的原因去決定主辦的地點，目前FIBA考慮當前的地緣政治背景，降低一切的風險，「兩場應該都會變動，3月1日那場到菲律賓，7月6號地點還沒確定，須等正式公文為主。」他也強調，事前該溝通、該反應的都溝通過了，但還是給了一個這樣決定，確定兩邊地點都會更換。

鄭世忠表示，目前台灣主場那一戰會在菲律賓，至於中國主場會在南韓，「我們之前已請籃協發函給FIBA，第1是要公平對待，如果沒有辦法在我們台灣主場，其實對我們球迷來講是一大損失，對協會來說，也是少了主場優勢，完全不是籃球的本質，我覺得很遺憾。」

鄭世忠說：「其實真的多慮了，一直以來中國任何運動團隊來台灣，我們都會積極處理，我們也會協助他們取得簽證等等，我們台灣也是很安全的社會，其實沒有人身安全問題，我希望未來還是回歸正軌的主客場制度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中