中職》遭中日龍戰力外後閃電轉任兄弟打教！32歲後藤駿太：老實說...

後藤駿太。（兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟近日公布新任打擊教練人選，今年球季結束後才被日職中日龍隊釋出的後藤駿太將出任。對於自己引退後選擇來台擔任打擊教練，後藤駿太也道出內心話。

後藤駿太2010年選秀第一指名加入歐力士，效力12個賽季之後轉戰中日龍，生涯在一軍累積1042場出賽、打擊率2成16。今年在中日僅22場出賽，季後遭戰力外，隨即宣告引退。昨天後藤駿太在Instagram發文：「老實說，在現役時代，回首球員生涯，我並不是一位能昂首闊步、留下輝煌紀錄的選手。」

「然而，我非常慶幸且幸運地，曾有機會向許多優秀的監督、教練以及頂尖選手們，學習關於打擊的種種。」後藤駿太寫道，「正因沒有打出成績，對於打不好的原因、迷惘的瞬間、痛苦的關卡，我想我比誰都更能感同身受。」他還幽默說道：「如果要說『打不到球的方法』，我可是知道成千上萬種呢！」

後藤駿太表示，他不希望成為一個只會紙上談兵的教練，更想成為一位能直視球員在低潮時的焦慮與不安，並陪伴他們一起面對挑戰的教練，「親身陪伴每一位選手，一起煩惱、一起思考、一起前行。我相信這就是唯有我才能發揮的職責。我會帶著這份緣分與覺悟，為了中信兄弟的勝利竭盡全力。」

