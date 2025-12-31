自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》聯合盃開打前 加拿大隊阿里辛、姆博珂與無尾熊相見歡

2025/12/31 15:49

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男女混合團體網球賽的2026年聯合盃，即將在南半球澳洲開打，加拿大隊阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、姆博珂（Victoria Mboko）等球星趁著備戰空檔，賽前應邀至雪梨動物園參觀當地著名的袋鼠和無尾熊，童心未泯的兩人直言：「非常有趣的互動體驗」。

年僅19歲的姆博珂，今年8月一戰成名，WTA千分等級蒙特婁大賽過關斬將，決戰更爆冷3盤大逆轉4屆大滿貫冠軍名將大坂直美，在主場贏得職業生涯首座WTA巡迴賽冠軍，如今這位冉冉升起的加國新星，世界排名已從去年300外竄升至18，對於聯合盃初體驗充滿期待，「我真的非常興奮。這是我第一次參加這樣的賽事，也是首次參與整個澳洲系列賽，所以有許多全新感受，也有很多新鮮事物即將到來。我期待聯合盃，這是非常特別的賽事，尤其能和阿里辛等隊友們一起，感覺太棒了。」

目前ATP世界男單排名第5的阿里辛，2025賽季豪奪50勝，期許全新一年在澳洲開紅盤，這位加拿大隊隊長兼球員說：「我對過去在澳洲打團體賽的經歷記憶猶新，幾年前我們團隊在雪梨贏得ATP盃冠軍，如果聯合盃也能捧起金盃那就太好了。」

阿里辛（左起）和姆博珂在雪梨動物園與無尾熊相見歡。（ 取自ATP官網）阿里辛（左起）和姆博珂在雪梨動物園與無尾熊相見歡。（ 取自ATP官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中