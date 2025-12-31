網球》聯合盃開打前 加拿大隊阿里辛、姆博珂與無尾熊相見歡

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男女混合團體網球賽的2026年聯合盃，即將在南半球澳洲開打，加拿大隊阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、姆博珂（Victoria Mboko）等球星趁著備戰空檔，賽前應邀至雪梨動物園參觀當地著名的袋鼠和無尾熊，童心未泯的兩人直言：「非常有趣的互動體驗」。

年僅19歲的姆博珂，今年8月一戰成名，WTA千分等級蒙特婁大賽過關斬將，決戰更爆冷3盤大逆轉4屆大滿貫冠軍名將大坂直美，在主場贏得職業生涯首座WTA巡迴賽冠軍，如今這位冉冉升起的加國新星，世界排名已從去年300外竄升至18，對於聯合盃初體驗充滿期待，「我真的非常興奮。這是我第一次參加這樣的賽事，也是首次參與整個澳洲系列賽，所以有許多全新感受，也有很多新鮮事物即將到來。我期待聯合盃，這是非常特別的賽事，尤其能和阿里辛等隊友們一起，感覺太棒了。」

目前ATP世界男單排名第5的阿里辛，2025賽季豪奪50勝，期許全新一年在澳洲開紅盤，這位加拿大隊隊長兼球員說：「我對過去在澳洲打團體賽的經歷記憶猶新，幾年前我們團隊在雪梨贏得ATP盃冠軍，如果聯合盃也能捧起金盃那就太好了。」

阿里辛（左起）和姆博珂在雪梨動物園與無尾熊相見歡。（ 取自ATP官網）

