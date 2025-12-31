自由電子報
SBL》為開季努力衝刺！楊志豪曝：周儀翔3個月瘦10公斤

2025/12/31 16:06

基隆黑鷲籃球隊教練楊志豪。（記者林正堃攝）基隆黑鷲籃球隊教練楊志豪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第23季SBL暨第21季WSBL將於1月2日開打，這季SBL新增一支球隊基隆黑鳶，季前動作頻頻，日前公布球員名單中包含周儀翔、王子綱、余祥平等人，並由楊志豪執掌兵符。今天楊志豪在開賽記者會上透露，周儀翔積極訓練，3個月瘦了10公斤，每天訓練都是最早到、最晚走的球員，希望能在比賽中拿出最好表現。

黑鳶這季由周儀翔領銜，其他球員還有黃泓諭、王振原、陳禹劭、曹爾方、王晟霖、林孟學、胡凱翔、吳怡斌、林子桓等人。楊志豪透露，現在球隊備戰狀態都不錯，「我們上禮拜跟柏力力打了1場練習賽，也有跟虎科、政大打比賽，效果都還不錯，繼續調整、準備比賽，情蒐對手一些戰術跟防守體系。」

對於周儀翔狀態，楊志豪透露，他3個月瘦了10公斤，「他瘦下來而且也變帥了，他每天都是最早到、最晚走的球員，真的非常努力，狀態也越來越好，他希望透過這次比賽能有好表現。」除了周儀翔瘦身成功，楊志豪自己也瘦了一圈，他笑說：「球員瘦我當然也要跟著瘦，我要以身作則。」

至於新賽季目標，楊志豪強調肯定是總冠軍，「我們會一步一腳印，我們的本土球員有資深的也有一些年輕的，現在要讓年輕球員跟資深球員磨合越來越好，還有一些新進的球員能進入輪替，可以有更多人進入比賽當中，我們有可能有三連戰這樣高強度的比賽，所以希望能打的球員更多。」

