體育 即時新聞

有備而來！中國球迷干擾波蘭女名將 教練團秒舉「安靜」中文牌

2025/12/31 17:37

有備而來！中國球迷干擾波蘭女名將 教練團秒舉「安靜」中文牌史薇泰克（Iga Świątek）出戰中國選手王欣瑜時，現場中國觀眾不斷鼓譟干擾。（取自X@paooo79）

〔即時新聞／綜合報導〕2025世界網球洲際對抗賽（WTCC）在深圳大運中心體育館展開，波蘭名將、目前女網排名世界第二的史薇泰克（Iga Świątek）出戰中國選手王欣瑜時，不斷受到現場中國觀眾鼓譟、干擾。在一次史薇泰克發球時，現場觀眾再度發聲干擾，不過史薇泰克的教練團有備而來，她的物理治療師兼體能教練里什丘克（Maciej Ryszczuk）當場舉起簡體中文「請安靜」標示，現場觀眾似乎也感到不好意思，發出一陣笑聲。

一段影片近日在X平台引發熱議。根據影片內容顯示，該場賽事為近日在深圳舉辦的世界網球洲際對抗賽。據查，王欣瑜是深圳本土球員，本次她與史薇泰克對決時，有大量地主球迷觀賽，氣氛極度狂熱。由於現場觀眾對地主選手王欣瑜的支持非常熱烈，甚至有些觀眾不太熟悉網球觀賽禮儀（在發球瞬間保持絕對安靜），導致史薇泰克多次受到干擾。

不過根據影片可見，史薇泰克的教練團似乎早有準備，里什丘克在史薇泰克發球前，早就坐在位置上雙手高舉「請安靜」的超大告示牌，無奈觀眾似乎沒注意到，在史薇泰克發球前仍發聲干擾。里什丘克眼見無效，也直接站起身來轉向觀眾，一臉嚴肅高舉「請安靜」告示牌，現場也傳出一陣不好意思的笑聲。

在受到干擾後，史薇泰克影片中出現一發失誤；最後整場比賽則在地主球迷加持下，王欣瑜成功以6：2、6：3取下勝利。

不過，在相關影片下方，不少網友批評：「丟臉丟到國外」、「不是每個中國人都是這樣，但每次這樣的都是中國人」、「你這樣寫中國人看不懂，你應該寫『閉嘴』」。

