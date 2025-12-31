日職》日媒稱台灣王牌徐若熙是「未知數右投」！點出軟銀三連霸隱憂

徐若熙。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟豪門軟銀鷹老闆孫正義，日前下令明年將挑戰洋聯三連霸，休季也重金網羅台灣王牌強投徐若熙，然而日媒卻直言25歲的徐若熙仍是未知數，同時也點出軟銀力拚三連霸的隱憂。

日媒《西日本新聞》以「軟銀三連霸關鍵：如何填補消失的『175局』？大型補強僅剩未知數右投」為標題撰文指出，隨著連3年繳出雙位數勝投的有原航平轉戰日本火腿，軟銀要力拚洋聯三連霸，將面臨嚴峻挑戰。

報導指出，有原航平的價值不只體現在勝場數，更反映在他吃局數的能力，他在2024年投182.2局高居洋聯之冠，今年也以175局名列第2；然而隨著他轉隊，等同於出現175局的巨大「空缺」。儘管軟銀休季試圖補強在日職有實績的洋投，如凱伊（Anthony Kay）、杜普藍提亞（Jon Duplantier），但最終都未能成功，雖然網羅台灣的徐若熙，但這名25歲右投仍屬於未知數。

報導分析，軟銀要填補戰力缺口，王牌莫伊內洛（Liván Moinelo）、上澤直之、大關友久的發揮不可或缺，同時大津亮介、松本晴與前田悠伍等年輕投手的成長也至關重要。另外，今年未登板的史都華（Carter Stewart Jr.），同樣可能成為關鍵因素。

反觀在例行賽與季後賽和軟銀激戰交戰的日本火腿，補進有原航平，與今年投出洋聯最多196.2局的王牌伊藤大海組成強力先發組合，對於志在挑戰移至福岡後首次三連霸的軟銀而言，勢必構成巨大威脅。

