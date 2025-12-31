自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》「新北塔圖姆」轉戰裕隆重新出發 陳俊男獲得空間盼好好打球

2025/12/31 17:13

裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL新賽季將在1月2日登場，今天舉辦開季記者會。過去效力新北國王的「新北塔圖姆」陳俊男加入3連霸勁旅裕隆，披上7號戰袍重新出發，他認為，總教練李啟億給他很多空間，他也希望能夠回到單純打球的狀態，並幫助球隊完成4連霸。

陳俊男新賽季將披上裕隆戰袍，他透露，轉隊前曾和李愷諺、呂政儒等待過裕隆的球員聊過，「看看是不是加入裕隆是我最好的一個機會，有跟他們聊過這件事情。」對於轉換環境，他平常心看待，「其實滿多人問我說，會不會覺得去SBL怎麼樣之類，可是我覺得那就是面子放不放得下，但其實也沒有什麼好放不放得下，因為確實在職籃就是沒有成績，這是事實。」

陳俊男表示，想要回到比較純粹打籃球的環境，「可能關注的人、鎂光燈沒有那麼多，但是可以好好的在球場上打球，我覺得這是比較重要的。」至於未來還會不會想回到職籃？他表示，這不是他現在想的事情，來到裕隆的目標，是要幫助球隊完成4連霸。

看到林書豪在國王舉辦球衣退休儀式，陳俊男透露，他其實有在現場，「這可能是台灣史上最大的球衣退休儀式，真的很替他開心，可以有這麼好的結尾，馬上今年傑哥（林志傑）也要退了，真的覺得很快，以前自己看的球員現在要退休，而且我是有跟他同隊過或是交手過，覺得很不可思議也是很幸運、很感恩的一件事情。」

來到裕隆，陳俊男表示，教練李啟億給他很大空間，無論先發、替補時間都一樣多，「他要我不用想那麼多，他認為我以前比較在乎別人的眼光，可能有些事情不敢做，他鼓勵我，想做什麼就是盡量去做，他真的給我非常大的空間。」

裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中