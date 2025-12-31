SBL》「新北塔圖姆」轉戰裕隆重新出發 陳俊男獲得空間盼好好打球

裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL新賽季將在1月2日登場，今天舉辦開季記者會。過去效力新北國王的「新北塔圖姆」陳俊男加入3連霸勁旅裕隆，披上7號戰袍重新出發，他認為，總教練李啟億給他很多空間，他也希望能夠回到單純打球的狀態，並幫助球隊完成4連霸。

陳俊男新賽季將披上裕隆戰袍，他透露，轉隊前曾和李愷諺、呂政儒等待過裕隆的球員聊過，「看看是不是加入裕隆是我最好的一個機會，有跟他們聊過這件事情。」對於轉換環境，他平常心看待，「其實滿多人問我說，會不會覺得去SBL怎麼樣之類，可是我覺得那就是面子放不放得下，但其實也沒有什麼好放不放得下，因為確實在職籃就是沒有成績，這是事實。」

請繼續往下閱讀...

陳俊男表示，想要回到比較純粹打籃球的環境，「可能關注的人、鎂光燈沒有那麼多，但是可以好好的在球場上打球，我覺得這是比較重要的。」至於未來還會不會想回到職籃？他表示，這不是他現在想的事情，來到裕隆的目標，是要幫助球隊完成4連霸。

看到林書豪在國王舉辦球衣退休儀式，陳俊男透露，他其實有在現場，「這可能是台灣史上最大的球衣退休儀式，真的很替他開心，可以有這麼好的結尾，馬上今年傑哥（林志傑）也要退了，真的覺得很快，以前自己看的球員現在要退休，而且我是有跟他同隊過或是交手過，覺得很不可思議也是很幸運、很感恩的一件事情。」

來到裕隆，陳俊男表示，教練李啟億給他很大空間，無論先發、替補時間都一樣多，「他要我不用想那麼多，他認為我以前比較在乎別人的眼光，可能有些事情不敢做，他鼓勵我，想做什麼就是盡量去做，他真的給我非常大的空間。」

裕隆陳俊男。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法