MLB》道奇記者盤點隊史加盟首年最佳表現！大谷「50、50」僅排第2

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網道奇記者Sonja Chen撰文盤點道奇隊史加盟首年前5大最佳表現，2024年上演史無前例「50轟、50盜」的大谷翔平，在排名中僅位居第2名。

大谷翔平去年以10年7億美元天下合約加盟道奇，儘管因手肘手術無緣投打二刀流，但擔任全職指定打擊的他依舊繳出收涯最佳打擊賽季之一，打擊三圍高達.310/.390/.646，敲出54轟、跑出59盜，成為史上第一位「50轟50盜」俱樂部成員，同時他也是20多年以來首位單季壘打數超過400的打者，加盟道奇首年就奪下生涯第3座全票MVP，最終也奪下生涯首座世界大賽冠軍。

然而大谷這樣的史詩級表現，仍不足以在這份排名中名列第一，而第一名得主，正是大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），1947年他繳出打擊三圍.297/.383/.427的成績單，並拿下新人王。然而真正令人敬佩的，是他在忍受各種歧視與偏見下仍打破種族藩籬，而他的背號「42」號也被大聯盟永久退役，並在每年4月15日，大聯盟所有球員都會穿上「42」號球衣，以紀念這位傳奇球星。

第3名為1981年的墨西哥傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），該年他成為史上首位同時拿下塞揚獎及國聯年度最佳新人獎的投手，更打開墨西哥球員挑戰大聯盟的劃世代大門，讓拉丁美洲族群感到無比自豪。第4名與第5名分別為1949年紐康柏（Don Newcombe），以及1988年吉布森（Kirk Gibson）。

