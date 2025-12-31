自由電子報
TPBL》罰球好準！峮峮久違現身中信特攻主場應援 罰球得手全場歡呼

2025/12/31 19:38

Passion Sisters峮峮再次回到「特攻基地」應援。（記者林正堃攝）Passion Sisters峮峮再次回到「特攻基地」應援。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場迎戰新北國王，在跨年夜進行同城內戰，特攻本週在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，今邀請「Passion Sisters」峮峮擔任開球嘉賓，她還小試身手罰球成功命中，引起全場歡呼。

「Passion Sisters」人氣成員峮峮睽違已久現身新北中信特攻主場，除參與應援也擔任開球嘉賓，她坦言相當開心、興奮，但也很緊張，為了這次應援練習許久，「覺得很開心，2025年可以跟大家一起度過。」

此役開球特別讓峮峮站上罰球線，被問及有沒有信心時她說「不要想」，不過隨後成功將球罰進，讓全場球迷響起熱烈掌聲，更有網友打趣表示，「峮峮生涯罰球命中率100%」。

