WSBL》新賽季洋將不能再找國手級 國泰拚連霸網羅23歲好手

JeAnna Cunningham。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL新賽季將在1月4日點燃戰火，為了國家隊未來歸化球員做準備，籃協這季在WSBL洋將身分上有更嚴格規範，各隊不能再找有國手資歷的洋將加入，衛冕軍國泰女籃找來年僅23歲、188公分的坎寧安（JeAnna Cunningham）助拳。

過去WSBL各隊洋將大多是有國手資歷的球員，但這季為了考量國家隊未來歸化球員，籃協針對這季WSBL洋將身分有更嚴格限制，規定各隊洋將不得打過其他成人級國家隊（不包含世大運）。籃協副秘書長張承中表示，希望各隊以歸化為前提來尋找洋將人選，「希望來的洋將有歸化打國家隊的資格，若適合歸化，我們再找來談。」

國泰這次找來23歲、剛從大學畢業的坎寧安，陣中前鋒韓雅恩透露，坎寧安到台灣約兩週，「可能經驗上較少，但她很認真也很努力，想跟我們用最快速度磨合，現在一步一步來，有時場上經驗，必須慢慢一起去堆疊。」她提到，新賽季也要看教練怎麼讓洋將在最合適的位置發揮，跟本土怎麼樣做搭配，「我覺得效果可能會越來越好，也可能會有一些新的化學變化。」

國泰為延續連霸，休季期間持續移地訓練，並參與亞洲女子籃球聯賽（WBLA），韓雅恩認為，透過移地訓練了解到球隊整合、人員上磨合的問題，「我覺得慢慢的越來越好，畢竟每年都有人員出走跟新進人員，重要的是我們怎麼在場上找到比較適合我們這團隊的打法，一定會遇到很多的困難跟挑戰，希望球隊今年一樣可以一起面對，再拿下冠軍。」

