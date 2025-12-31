TPBL》雲豹小心了！特攻新北內戰大勝國王 離龍頭剩1.5場勝差

馬可。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信特攻今在新莊體育館迎戰新北國王，在跨年大戰上演「同城對決」，靠馬可拿下27分、14籃板領軍，以94：82拿下勝利，收下2連勝後，賽後距離雲豹只剩1.5場勝差。

兩隊本季過去3度交手，特攻取得2勝優勢，不過上役對決，國王靠呂政儒轟下本季新高18分，拿下本季對戰首勝。馬可今上半場手感火燙，能裡能外，飆進3記三分球還上演灌籃秀，獨得16分、10籃板，率領特攻打完上半場取得46：39領先。國王前兩節外線20投僅4中，命中率僅20%，沃許本拿下8分已是全隊最佳。

易籃後，特攻靠謝亞軒穿針引線、阿巴西在籃下逞威，加上林韋翰挹注外線火力，一度將領先擴大至19分，帶著77：62優勢進入決勝節。國王末節雖然有效限制得分，不過團隊火力也有限，始終無法將差距縮小至個位數，無緣拿下2連勝。

馬可拿下27分、14籃板，連續7場有「雙十」演出，飛克上場40分鐘也有25分、16籃板，阿巴西18分、3籃板，林韋翰10分、4助攻。

國王以替補上陣的傑登16分最佳，杰倫貢獻14分，沃許本10分、8籃板，林書緯和李愷諺都以10分作收。

林韋翰發動快攻。（記者林正堃攝）

阿巴西上籃得分。（記者林正堃攝）

馬可後仰出手。（記者林正堃攝）

飛克上籃得分。（記者林正堃攝）

魏嘉豪上籃得分。（記者林正堃攝）

簡廷兆。（記者林正堃攝）

謝亞軒。（記者林正堃攝）

李愷諺試圖抄簡廷兆的球。（記者林正堃攝）

林書緯。（記者林正堃攝）

傑登。（記者林正堃攝）

沃許本。（記者林正堃攝）

林彥廷。（記者林正堃攝）

