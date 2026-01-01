MLB》抗癌成功初登大聯盟卻動TJ報銷 藍鳥2年約網羅恩萊特

恩萊特獲得藍鳥2年合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽不敵道奇的藍鳥，成為休賽季最積極補強的球隊，今天他們以2年小聯盟約合約，簽下去年在守護者防禦率僅2.03，但卻動TJ手術報銷的抗癌好手恩萊特（Nic Enright），將會協助他進行復健。

現年28歲，新賽季將滿29歲的恩萊特在去年才經歷第一個大聯盟賽季，在2019年第20輪被守護者選中的他，一路順利在小聯盟攀升，2022年在3A繳出好表現，然而就在他即將被叫上大聯盟時，卻被診斷出患有霍奇金淋巴瘤。

恩萊特被診斷的該年，恰巧是他被馬林魚規則五選秀選中後不久，病情嚴重影響到恩萊特的發揮，不過他仍順利重返投手丘，最終他雖被退回給守護者，不過在2024年恩萊特找回出色表現，並在2025年首登大聯盟，31局投球防禦率僅2.03，三振率來到23.7%。

然而，傷病再次向恩萊特襲來，10月他動了手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術）並被守護者不續約，如今美聯冠軍藍鳥選擇將他納入麾下，還簽下罕見的2年小聯盟約，將會協助他復健完畢。

《MLBTR》指出，小聯盟約通常都只會簽1年，不過對於有天賦且在復健中的球員來說，2年小聯盟約算是相對常見，因為球團可以更好掌控球員的復健過程，並確保在球員康復後，球團能夠獲得優異戰力；對球員來說，他也不用懼怕因為傷病報銷後，隔年再次成為自由球員。

