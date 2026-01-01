自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》抗癌成功初登大聯盟卻動TJ報銷 藍鳥2年約網羅恩萊特

2026/01/01 07:48

恩萊特獲得藍鳥2年合約。（資料照）恩萊特獲得藍鳥2年合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽不敵道奇的藍鳥，成為休賽季最積極補強的球隊，今天他們以2年小聯盟約合約，簽下去年在守護者防禦率僅2.03，但卻動TJ手術報銷的抗癌好手恩萊特（Nic Enright），將會協助他進行復健。

現年28歲，新賽季將滿29歲的恩萊特在去年才經歷第一個大聯盟賽季，在2019年第20輪被守護者選中的他，一路順利在小聯盟攀升，2022年在3A繳出好表現，然而就在他即將被叫上大聯盟時，卻被診斷出患有霍奇金淋巴瘤。

恩萊特被診斷的該年，恰巧是他被馬林魚規則五選秀選中後不久，病情嚴重影響到恩萊特的發揮，不過他仍順利重返投手丘，最終他雖被退回給守護者，不過在2024年恩萊特找回出色表現，並在2025年首登大聯盟，31局投球防禦率僅2.03，三振率來到23.7%。

然而，傷病再次向恩萊特襲來，10月他動了手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術）並被守護者不續約，如今美聯冠軍藍鳥選擇將他納入麾下，還簽下罕見的2年小聯盟約，將會協助他復健完畢。

《MLBTR》指出，小聯盟約通常都只會簽1年，不過對於有天賦且在復健中的球員來說，2年小聯盟約算是相對常見，因為球團可以更好掌控球員的復健過程，並確保在球員康復後，球團能夠獲得優異戰力；對球員來說，他也不用懼怕因為傷病報銷後，隔年再次成為自由球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中