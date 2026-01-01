自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》擺脫薪水大盜後看上10屆金手套？ 天使有望加入紅雀大拍賣

2026/01/01 08:07

艾倫納多。（資料照）艾倫納多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使在昨天選擇重組明星三壘手倫登（Anthony Rendon）最後一年3800萬美元合約，近期傳出他們有可能看上紅雀的10屆金手套悍將艾倫納多（Nolan Arenado），來填補自家三壘空缺。

紅雀是休賽季被傳出最多交易可能的球隊，陣中包含明星工具人多諾文（Brendan Donovan）、努特巴爾（Lars Nootbaar）、一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）、三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）、後援左投羅梅洛（Jo Jo Romero）都被點名，其中康崔拉斯更是已經被交易到紅襪隊。

先前《The Athletic》報導指出，目前多諾文最有可能的下家是水手，而道奇則對努特巴爾感興趣，近期天使也傳出有興趣網羅艾倫納多的消息，因為他們選擇跟倫登重組合約，新賽季雙方將分道揚鑣。然而目前尚未有交易完成，名記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，艾倫納多的市場預計會在柏格曼（Alex Bregman）與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的簽約底定後更加明朗。

4月將滿35歲的艾倫納多身上合約還有2年，其中他的前東家洛磯會支付今年2700萬中的500萬美元，其中還有600萬美元是延遲付款，而在2027年他的薪水也還有1500萬美元。有媒體認為，艾倫納多的交易可能還會再涉及部分金錢。

