NBA》播客談勇士往事 杜蘭特首度公開與格林衝突內幕

杜蘭特與格林。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「KD」杜蘭特（Kevin Durant）日前登上播客節目《All The Smoke》，回顧效力勇士時期的點滴，並談到當年與前隊友格林（Draymond Green）爆發衝突的內幕。

杜蘭特透露，衝突發生得相當突然，「當時我準備去搶籃板，他也過來了，我以為他會把球傳給我，但並沒有發生，這讓我很震驚，因為他從來沒有這樣過。」杜蘭特回憶，回到場邊後，格林情緒激動並對他大聲咆哮，「他其實是我的朋友，所以聽到他對我說那些話，真的讓我很受傷。」杜蘭特坦言，這件事讓他選擇把自己孤立起來。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特也提到，儘管勇士後來對格林做出禁賽處分，但球隊內部並未真正針對事件進行溝通。他認為若能攤開來談，或許結果會不同，但最終只能告訴自己專注比賽，「算了，那我就繼續打球，繼續向前。」

杜蘭特在勇士期間連續拿下兩座總冠軍與FMVP，與柯瑞（Stephen Curry）攜手打造勇士王朝，但這段衝突也成為他生涯中難以忽視的一幕。

Kevin Durant opened up about his infamous fallout with Draymond Green and the moment he knew his time with the Warriors was coming to an end on Episode 14 of ALL THE SMOKE.



From the on-court blowup to the locker room tension, KD told his side of one of the NBA's most… pic.twitter.com/sgOFAQTkmL — All the Smoke （@allthesmokeprod） December 30, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法