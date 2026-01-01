NBA》沒楊恩沒差！ 老鷹靠強森34分全能表現打爆灰狼中止7連敗

強森豪取34分10籃板6助攻助老鷹中止7連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期苦吞7連敗的老鷹，今天在除了楊恩（Trae Young）以外的主力回歸的情況下，靠著強森（Jalen Johnson）34分10籃板6助攻的全能表現，率領球隊以126：102力退西部強隊灰狼，順利止敗。

儘管灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）上半場就轟下24分，但他支手難撐大局，老鷹在第二節打出37：23攻勢，半場以70：49大幅領先，下半場灰狼也始終無法將比數拉近，灰狼總教練更早早就把先發給換下場，最後灰狼以24分差慘敗老鷹，吞下最近4場第3敗。

老鷹本場比賽表現最佳的莫過於強森，他拿到全場最高的34分外帶10籃板6助攻2抄截，因傷缺陣10場，近期回歸的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）從板凳出發拿到16分進帳，賽後總教練史奈德（Quin Snyder）誇他：「有他回來真的很棒，因為他的是得很好的球員。」

老鷹另一名主將楊恩，在歸隊後的5場出賽球隊全部吞敗，而他在上場對雷霆與本場比賽都因為右大腿挫傷沒有出陣，頂替他先發的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）對前東家灰狼拿下11分。

今天灰狼先發愛德華茲拿下30分是全隊最高，藍道（Julius Randle）是唯二拿下雙位數得分的先發，他斬獲19分7籃板。

