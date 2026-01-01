經典賽》有望攜手飆速韋馱天入選武士隊！近藤健介回顧奪冠有感而發

近藤健介與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上屆經典賽打擊表現不下大谷翔平的軟銀強打近藤健介，有望與另一位軟銀好手，快腿周東佑京一起再次為日本武士出戰。

本屆日本武士率先公布的名單有大谷翔平，天使菊池雄星、教士松井裕樹，日本火腿伊藤大海、讀賣巨人大勢、西武獅平良海馬、阪神虎石井大智，以及羅德種市篤暉。但尚未宣布野手，根據《西日本體育》報導，軟銀的近藤健介與周東佑京都有望再度入選。

近藤健介上屆比賽全數擔任先發打二棒，打擊率高達3成46，敲出1轟、5打點，上壘率5成，跑回9分與大谷翔平並列得分王，本屆他再次表達參賽意願：「首先要把身體調整到能上場的狀態，我會以此為目標做好準備。」將目標瞄準連續2屆參賽。

回憶上屆奪冠，近藤表示：「那是讓我慶幸自己有打棒球的瞬間。」他透露自己仍無法忘記恩師栗山英樹前監督被拋向空中慶祝的畫面。奪冠隔天他因緊繃的情緒放鬆而發燒到38.5度，但仍感念道：「壓力雖然很大，但真的單純覺得很快樂。」

MUNETAKA MURAKAMI WINS IT FOR TEAM JAPAN!!! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LNROmpkkes — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 21, 2023

過去因快腿時常以代跑身分被帶進國家隊的周東佑京，他在受訪時表示，如果被徵招的話，沒有不去的理由。上屆周東佑京在對墨西哥一戰時，靠著村上宗隆的長打一口氣從一壘跑回本壘再見分，甚至差點追上在二壘的大谷翔平，當時的那幕讓世界對他的速度感到震驚，儘管就參與1場周東依舊能夠表示，「從未在那麼棒的場合打過球，感覺真的很棒。」

由於上屆參賽的日籍大聯盟球員努特巴爾（Lars Nootbaar）因傷不太可能入選，周東佑京有可能成為先發外野手，最近幾年他的打擊表現不斷提升，2025年2成86打擊率創生涯新高，對此他則謙虛表示「比我優秀的選手還有很多。」、「如果能上場，希望展現這3年來的成長。」

