自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》有望攜手飆速韋馱天入選武士隊！近藤健介回顧奪冠有感而發

2026/01/01 09:19

近藤健介與大谷翔平。（資料照）近藤健介與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上屆經典賽打擊表現不下大谷翔平的軟銀強打近藤健介，有望與另一位軟銀好手，快腿周東佑京一起再次為日本武士出戰。

本屆日本武士率先公布的名單有大谷翔平，天使菊池雄星、教士松井裕樹，日本火腿伊藤大海、讀賣巨人大勢、西武獅平良海馬、阪神虎石井大智，以及羅德種市篤暉。但尚未宣布野手，根據《西日本體育》報導，軟銀的近藤健介與周東佑京都有望再度入選。

近藤健介上屆比賽全數擔任先發打二棒，打擊率高達3成46，敲出1轟、5打點，上壘率5成，跑回9分與大谷翔平並列得分王，本屆他再次表達參賽意願：「首先要把身體調整到能上場的狀態，我會以此為目標做好準備。」將目標瞄準連續2屆參賽。

回憶上屆奪冠，近藤表示：「那是讓我慶幸自己有打棒球的瞬間。」他透露自己仍無法忘記恩師栗山英樹前監督被拋向空中慶祝的畫面。奪冠隔天他因緊繃的情緒放鬆而發燒到38.5度，但仍感念道：「壓力雖然很大，但真的單純覺得很快樂。」

過去因快腿時常以代跑身分被帶進國家隊的周東佑京，他在受訪時表示，如果被徵招的話，沒有不去的理由。上屆周東佑京在對墨西哥一戰時，靠著村上宗隆的長打一口氣從一壘跑回本壘再見分，甚至差點追上在二壘的大谷翔平，當時的那幕讓世界對他的速度感到震驚，儘管就參與1場周東依舊能夠表示，「從未在那麼棒的場合打過球，感覺真的很棒。」

由於上屆參賽的日籍大聯盟球員努特巴爾（Lars Nootbaar）因傷不太可能入選，周東佑京有可能成為先發外野手，最近幾年他的打擊表現不斷提升，2025年2成86打擊率創生涯新高，對此他則謙虛表示「比我優秀的選手還有很多。」、「如果能上場，希望展現這3年來的成長。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中