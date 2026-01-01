NBA》紀念柯瑞在籃球貢獻 「柯瑞交流道」誕生

柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間12月30日，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）現身母校戴維森學院（Davidson College）主場賽事，校方特別為他舉行儀式，將通往校園的高速公路30號出口改名為「Stephen Curry交流道（Stephen Curry Interchange）」，紀念他對籃球的貢獻。

將30號出口改名的意義重大，是柯瑞從大學到NBA所使用的背號。未來前往戴維森學院的駕駛，只要使用導航系統，就能聽到這位柯瑞的名字被唸出。

柯瑞於2006年至2009年效力戴維森學院，2008年率隊闖進NCAA八強，並以單季162顆三分球創下NCAA第一級紀錄。今年3月，柯瑞擔任戴維森男籃助理總經理，成為史上首位仍在NBA現役、同時擔任校隊行政職務的球員。

柯瑞在受訪時幽默表示，這項命名不只是屬於他個人，而是屬於一路幫助他的人，「任何經過這個橋、曾參與我籃球旅程的人，都能感到一點驕傲。沒有那麼多人的支持，就不會有今天的我。很開心這個榮耀是在現在發生，而不是以後，因為更多夥伴能一起分享這一刻。」他也笑說：「但如果你因為超速被開罰單，可別打電話找我。」

