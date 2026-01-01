自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》紀念柯瑞在籃球貢獻 「柯瑞交流道」誕生

2026/01/01 09:45

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間12月30日，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）現身母校戴維森學院（Davidson College）主場賽事，校方特別為他舉行儀式，將通往校園的高速公路30號出口改名為「Stephen Curry交流道（Stephen Curry Interchange）」，紀念他對籃球的貢獻。

將30號出口改名的意義重大，是柯瑞從大學到NBA所使用的背號。未來前往戴維森學院的駕駛，只要使用導航系統，就能聽到這位柯瑞的名字被唸出。

柯瑞於2006年至2009年效力戴維森學院，2008年率隊闖進NCAA八強，並以單季162顆三分球創下NCAA第一級紀錄。今年3月，柯瑞擔任戴維森男籃助理總經理，成為史上首位仍在NBA現役、同時擔任校隊行政職務的球員。

柯瑞在受訪時幽默表示，這項命名不只是屬於他個人，而是屬於一路幫助他的人，「任何經過這個橋、曾參與我籃球旅程的人，都能感到一點驕傲。沒有那麼多人的支持，就不會有今天的我。很開心這個榮耀是在現在發生，而不是以後，因為更多夥伴能一起分享這一刻。」他也笑說：「但如果你因為超速被開罰單，可別打電話找我。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中