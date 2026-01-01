自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾坦言對藍鳥懷恨在心 前紅襪牛棚大將重返生涯起點

2026/01/01 09:45

溫考斯基以2年約重返生涯起點。（資料照）溫考斯基以2年約重返生涯起點。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕溫考斯基（Josh Winckowski）在今天以2年小聯盟約重返藍鳥，波士頓媒體《masslive》回顧過往他的言論，透露溫考斯基曾對這支選進他的原生球隊抱有怨恨。

溫考斯基在2016年選秀會上第16輪被藍鳥選中，但他在2021年被藍鳥交易給了大都會，作為換取梅茲（Steven Matz）的籌碼，而溫考斯基不久後又被大都會賣掉轉戰紅襪，並在2022年登上大聯盟。

在紅襪4年，溫考斯基留下121場出賽、21場先發，242.1局投球送出195K，拿下13勝14敗，防禦率4.20，在休賽季他選擇動刀進行類似TJ手術的內部支撐（internal brace）手術，有望在2026年投球，藍鳥的2年小聯盟約能確保他復原後球隊還有1年的控制權，今天他們也以2年小聯盟約簽下動TJ手術的守護者抗癌鬥士萊特（Nic Enright）。

溫考斯基過去對藍鳥交易掉他耿耿於懷，在2023年受訪時他表示：「我一直是個心裡憋著一股氣、想證明別人錯了的人，有時我會製造一些『假想的怒火』，所以直到今天我對他們仍懷恨在心，儘管這可能沒什麼道理。」、「我認為藍鳥覺得我是個好投手，但就像每支球隊一樣，他們有自己明確信任和信仰的球員。追根究底，我有個標價。這是門生意，我懂。他們認為換取梅茲一年的使用權，值得失去我。」

2023年是溫考斯基的生涯年，當時他一共出賽60場有1場先發，拿下4勝4敗，19次中繼成功與3次救援成功，防禦率2.88，投球局數多達84.1局，在2024年他也投了76.0局，不過2025年他因傷只在大聯盟出賽6場，投11.2局，新賽季他的局數可能也不會超過去年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中