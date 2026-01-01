MLB》曾坦言對藍鳥懷恨在心 前紅襪牛棚大將重返生涯起點

溫考斯基以2年約重返生涯起點。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕溫考斯基（Josh Winckowski）在今天以2年小聯盟約重返藍鳥，波士頓媒體《masslive》回顧過往他的言論，透露溫考斯基曾對這支選進他的原生球隊抱有怨恨。

溫考斯基在2016年選秀會上第16輪被藍鳥選中，但他在2021年被藍鳥交易給了大都會，作為換取梅茲（Steven Matz）的籌碼，而溫考斯基不久後又被大都會賣掉轉戰紅襪，並在2022年登上大聯盟。

在紅襪4年，溫考斯基留下121場出賽、21場先發，242.1局投球送出195K，拿下13勝14敗，防禦率4.20，在休賽季他選擇動刀進行類似TJ手術的內部支撐（internal brace）手術，有望在2026年投球，藍鳥的2年小聯盟約能確保他復原後球隊還有1年的控制權，今天他們也以2年小聯盟約簽下動TJ手術的守護者抗癌鬥士萊特（Nic Enright）。

溫考斯基過去對藍鳥交易掉他耿耿於懷，在2023年受訪時他表示：「我一直是個心裡憋著一股氣、想證明別人錯了的人，有時我會製造一些『假想的怒火』，所以直到今天我對他們仍懷恨在心，儘管這可能沒什麼道理。」、「我認為藍鳥覺得我是個好投手，但就像每支球隊一樣，他們有自己明確信任和信仰的球員。追根究底，我有個標價。這是門生意，我懂。他們認為換取梅茲一年的使用權，值得失去我。」

2023年是溫考斯基的生涯年，當時他一共出賽60場有1場先發，拿下4勝4敗，19次中繼成功與3次救援成功，防禦率2.88，投球局數多達84.1局，在2024年他也投了76.0局，不過2025年他因傷只在大聯盟出賽6場，投11.2局，新賽季他的局數可能也不會超過去年。

