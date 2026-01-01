MLB》大谷翔平二刀流完全體！ 新賽季挑戰三大史詩偉業

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在去年賽季重返投手丘，以二刀流身分幫助道奇完成連霸，新賽季預計會以二刀流完全體的姿態出陣，日媒《產經體育》盤點新賽季大谷有望達成的三項大記錄。

大谷翔平日前受訪表示，自己當然打算從開季就加入先發，目標是作為先發投手在一年間健康地扛起輪值，同時他也表示，自己的狀態其實還沒恢復到手術前的狀態。總教練羅伯斯（Dave Roberts）則透露，大谷翔平預計會採取「中6日」的間隔擔任先發投手。

《產經體育》點出大谷翔平本季有望締造的三大紀錄，第一個是大聯盟生涯300轟，目前大谷翔平以打者身分出賽1033場，已經敲出280轟，要達成難度不高。大聯盟生涯最速三百轟是賈吉（Aaron Judge）的955場，第二名則是海盜名人堂球星金納（Ralph Kiner）的1087場的1087場，去年大谷花53場完成20轟，若維持速率的話有機會拚上歷史第二。

第二個紀錄是連續3年50轟，大谷翔平在加入道奇的首年敲出54轟，第二年敲出55轟，連續2年刷新生涯新高全壘打數，若大谷翔平再次單季擊出50轟以上，將成為繼馬怪爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）後，再次有球員完成連3季50轟偉業。

最後一項是奪下第五座MVP，大谷翔平在去年拿到生涯第四座MVP，完成MVP三連霸，若今年再次奪下最高殊榮，將會是繼邦茲（Barry Bonds）以來史上第二位MVP四連霸的球員，同時五座MVP也會是史上第二多。

