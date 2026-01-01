自由電子報
NBA》溫班亞瑪31分、錢帕尼瘋砍11顆三分球 馬刺逆轉尼克

2026/01/01 11:06

錢帕尼飆進破隊史紀錄11顆三分球，砍下生涯新高36分。（路透）錢帕尼飆進破隊史紀錄11顆三分球，砍下生涯新高36分。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺今天在主場靠著「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）31分領軍，加上錢帕尼（Julian Champagnie）砍進打破隊史紀錄的單場11顆三分球，最終以134：132打敗尼克，終結2連敗，也報了NBA盃冠軍賽輸球之仇。

尼克、馬刺在去年NBA盃冠軍賽交鋒，尼克打出逆轉勝奪冠，如今雙方在馬刺主場交手，作客的尼克首節就發揮驚人火力，在布朗森（Jalen Brunson）單節11分領軍，整節就轟45分，並在第2節坐擁最多19分領先。

在上半場打完落後的馬刺，由錢帕尼率隊吹起反攻號角，他在第3節就命中4顆三分球，搭配溫班亞瑪，黑衫軍縮小差距，而錢帕尼末節又追加4顆，加上福克斯（De'Aaron Fox）也有得分輸出，馬刺最終就在主場克服最多19分落後，完成逆轉。

過去5場僅21投2中的錢帕尼，此仗重拾射手本色，全場17次出手都在三分線，17投11中，轟進36分，溫班亞瑪12投10中，包括2顆三分球、10罰9中，斬獲31分、13籃板，福克斯進帳26分、7助攻，3人帶領黑衫軍止住2連敗。

遭到逆轉的尼克，表現最佳布朗森26分，板凳出發的麥克布萊德（Miles McBride）挹注21分，湯斯（Karl-Anthony Towns）20分、克拉克森（Jordan Clarkson）20分，無奈沒有守住錢帕尼，只能兵敗客場，無緣4連勝。

溫班亞瑪拿到31分。（美聯社）溫班亞瑪拿到31分。（美聯社）

