NBA》開季先發剩1人！ 金塊3分差險勝暴龍又出現傷兵

〔體育中心／綜合報導〕本季受到嚴重傷病潮襲擊的丹佛金塊，今天在MVP約基奇（Nikola）等先發好手都缺陣的情況下，以106：103險勝主場的暴龍，但壞消息是，頂替約基奇先發的「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）卻在第三節受傷退場。

金塊約基奇在去年對熱火一戰，因為被隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到腳導致左膝蓋過度伸展，至少得缺4個禮拜，他也正式成為球隊開季先發第4位倒下的球員，前3人分別是布朗（Christian Braun）、戈登（Aaron Gordon）與強森（Cameron Johnson），唯一「倖存」的是後衛穆雷（Jamal Murray）。

今天金塊擺出瓦倫丘納斯、瓊斯、穆雷、皮克特（Jalen Pickett）、華森（Peyton Watson）的先發組合，結果在第一節就打出32：23攻勢，半場打完依舊領先暴龍8分。下半場暴龍兩度將比數追平，而瓦倫丘納斯在此節因右小腿拉傷退場，本場並未回歸，留下17分9籃板4助攻3火鍋的漂亮數據。

暴龍第四節原本有打進延長賽的機會，英葛蘭（Brandon Ingram）在時間到點前的三分命中追平，不過在經過重播後改判，裁判認為在蜂鳴器響起時，球還在英葛蘭的手指上，最終暴龍就以3分差落敗，殘陣金塊收下最後的勝利。

金塊華森拿下24分8籃板、穆雷21分7籃板6助攻、皮克特10分、霍姆斯（DaRon Holmes II）板凳出發拿下11分；暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）20分14籃板10助攻拿下大三元，英葛蘭30分8籃板、奎克利（Immanuel Quickley）22分。

