體育 棒球 日職

日職》徐若熙旅日首年就遇上大挑戰！ 監督傳考慮先發「中5日」

2026/01/01 13:08

徐若熙加盟日本福岡軟體銀行鷹，恐怕首年就要遇上大挑戰。（資料照，記者廖振輝攝）徐若熙加盟日本福岡軟體銀行鷹，恐怕首年就要遇上大挑戰。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕福岡軟銀鷹新賽季將挑戰太平洋聯盟三連霸，監督小久保裕紀在今天透露新賽季有可能採取「中5日」輪值，對剛來台灣的徐若熙恐怕將會成為巨大挑戰。

根據《西日本體育》報導，小久保裕紀透露新賽季輪值採取「中5日」的構想，「如果能準備7到8名先發人選當然最好，但若無法如願，也有可能改用5人以中5日的方式輪替。」

報導指出，日本球界近年來都是以「中6日」為基礎，若要縮短先發投手的休息天數，通常只會在需要決勝負的短期賽與球季尾聲時才會採取的手段，但報導指出，小久保裕紀在去年秋天便集結投手，要他們做好「中5日」的準備，直言「中6日」非理所當然。

首席投手教練倉野信次有跟小久保裕紀進行中5日的模擬，坦言：「老實說，好處並不多，畢竟日職賽程跟大聯盟完全不一樣。」至於是否真的實施中5日輪值仍是球隊未來課題：「因為週一休兵，維持中6日還是比較好。如果能湊齊6人當然是最強的，但重點在於能不能湊齊。」

軟銀上個賽季王牌莫伊內洛（Liván Moinelo）、有原航平、上澤直之、大關友久等4名先發都拿下雙位數勝投，不過季末有原航平重返母隊日本火腿，球隊頓時失去175局的空缺，雖然莫伊內洛新賽季將不佔洋將缺，但重金加盟的洋將徐若熙生涯最多只投過114局，生涯中5日經驗貧乏，能否適應小久保裕紀新賽季的構想，恐怕將成為他挑戰日本職棒首個賽季的最大難題。

