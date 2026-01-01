邱議瑩包場《冠軍之路》邀導演座談 退役與現役球員都來了

邱議瑩邀請基層棒球隊欣賞《冠軍之路》。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選進入最後階段，立委邱議瑩不忘支持棒球、支持國片，她今（1日）包場紀錄電影《冠軍之路》，邀導演龍男首場座談，並與多位退役與現役球員齊聚，見證12強棒球賽的熱血。

描述台灣棒球英雄於前年拿下世界12強冠軍的紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），於今天元旦正式首映，邱議瑩特別包場，邀請多支基層與青年體育團隊到場觀影，包括高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一班後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊、前鎮明正國小體操隊，及高苑工商董事長余政憲和多位資深棒球迷一起看電影。

邱議瑩也特別邀請多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞，包括全壘打王趙士強、前統一獅與興農牛投手杜福明、中信兄弟二壘手岳東華，及台鋼雄鷹二軍總教練林振賢。

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思，今天也應邀出席出席映後座談，分享拍攝歷程與幕後故事。邱議瑩表示，導演龍男是她好姐妹蘇巧慧的先生，兩人私交不錯，感謝他在電影正式上映的重要日子撥空參加活動；龍男說，拍攝過程中感謝邱議瑩的諸多幫忙，今天她特別包兩場，可看得到她對基層選手與棒球產業的用心。

邱議瑩強調，新年第一天，能和跨世代球員齊聚一堂，重溫台灣棒球的榮耀時刻，她感到特別溫馨，也展現世代傳承的精神。「正因為對棒球的熱愛，彼此的距離得以拉近!」希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，讓世界看見台灣，也讓 Team Taiwan在國際舞台上持續閃耀光芒。

紀錄電影《冠軍之路》今天上映，邱議瑩（中）特別包場支持。（記者葛祐豪翻攝）

